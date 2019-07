Chipontwikkelaar Melexis blijft somber

CEO Françoise Chombar behoudt haar sombere jaarprognose.

Melexis , de Belgische chipontwikkelaar waarvan in elke auto gemiddeld elf chips zitten, draaide in het afgelopen kwartaal een omzet van 120 miljoen euro, een daling van 15 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige jaar.

Het bedrijfsresultaat bedroeg 18,4 miljoen euro of 15,4 procent van de omzet, een daling van 48 procent in vergelijking met hetzelfde kwartaal en een stuk onder de marge van 17 procent die analisten verwacht hadden.

Het tweede kwartaal was dus opnieuw een misser voor Melexis, al lijkt het ergste achter de rug. De omzet stijgt immers met 3 procent ten opzichte van het dramatische eerste kwartaal. En ook de winst stijgt met 17 procent als je vergelijkt met de maanden januari, februari en maart.

Krimp

CEO Françoise Chombar blijft bij haar verwachting dat de omzet dit jaar onder het niveau van 2018 zal liggen. Daarmee zou Melexis de eerste omzetdaling sinds het crisisjaar 2009 boeken. Chombar gaat uit van een omzet tussen 117 miljoen euro en 123 miljoen euro, waar analisten op 128 miljoen euro mikken. De marge zal 15 procent bedragen, luidt de voorspelling, waar analisten op 17 procent mikken.

Het bedrijf lijdt als belangrijke toeleverancier voor de autosector zwaar onder de economische en geopolitieke situatie door de wereldwijde handelsspanningen. Consumenten zijn minder geneigd om een nieuwe wagen aan te schaffen en daardoor gaan klanten voorzichtiger om met hun voorraadniveaus.

'Hoewel we de voorraden bij klanten momenteel beneden het niveau van begin dit jaar inschatten, blijft het onzeker op welk moment een verandering in bestelgedrag zal plaatsvinden. De visibiliteit blijft laag', stelt Chombar.

Sterkhouders

Wel krijgt Melexis voorzichtig rugwind van nieuwe wetgeving in India en China. 'De recente China-6-norm of de Bharat-6 in India stimuleren voertuigfabrikanten om de manier waarop zij bijvoorbeeld brandstofdampen aanpakken, aan te passen. In deze context zijn de druksensoren van Melexis geschikt om de uitstoot van benzinedampen aan te pakken', aldus Melexis.

Ook de chips voor slimme randapparatuur in elektrische wagens presteerden afgelopen kwartaal sterk, bijvoorbeeld voor de aansluiting van kleine waterpompen voor het optimaal thermisch beheer van batterijen.

Melexis blijft ondanks de economische onzekerheid driftig voort investeren om meteen te kunnen reageren als de markt weer aantrekt. De chipontwikkelaar spendeerde in het tweede kwartaal 16 procent van zijn omzet aan onderzoek en ontwikkeling.