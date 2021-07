Chipschaarste laat ASML boomen

Dezelfde chipschaarste die Daimler verplicht het mes te zetten in de Mercedes-productie, levert de Nederlandse techreus dit jaar 35 procent groei op.

ASML , de Nederlandse wereldmarktleider in chipassemblagemachines met flink wat Leuvense knowhow onder de motorkap , is halverwege een boerenjaar 2021.

Dat leert het kwartaalrapport van de groep uit het Noord-Brabantse Velhoven. Louter over het tweede kwartaal tekende ASML voor 8,3 miljard boekingen op, dubbel zoveel als de kwartaalomzet van 4 miljard euro.

CEO Peter Wennink voorspelt nu een omzetgroei van 35 procent voor heel 2021, met een brutomarge van 51 à 52 procent. In april lag de lat op 30 procent groei. Dit uiteraard met dank aan de booming business bij klanten als de chipbakkers Intel en TSMC . Zij kunnen nauwelijks de wereldhonger naar rekenkracht bijbenen en proberen via de bouw van nieuwe fabrieken - met machines van ASML - op termijn de schaarste te milderen.

Wennink heeft nog een extraatje in petto voor de aandeelhouders die al jaren (zie koersgrafiek) niet te klagen hebben: ASML gaat tussen nu en eind 2023 voor 9 miljard eigen aandelen inkopen en vervolgens het gros van die aandelen vernietigen. Ergo: de stevige winst zal in de toekomst over minder hongerige mondjes verdeeld moeten worden.