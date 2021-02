Choice trekt woensdag naar Euronext

Choice is het nieuwe project van Bart Van Coppenolle en zijn zakenpartner Philip Vandormael, die eerder het 3D-meetbedrijf Metris en het ter ziele gegane tv-platform Bhaalu oprichtten. Het idee is een interactief televisie- en videoplatform aan te bieden gekoppeld aan een goedkoop breedbandabonnement. Het tv-product zal een combinatie bieden van digitale televisie en socialemediafuncties, een kruising van digitale televisie, YouTube en Spotify zeg maar.

In de herfst maakte Choice zijn voornemen al bekend om naar de beurs te trekken. Voordien ging het platform op zoek naar 5 miljoen euro via crowdfunding. De beursnotering moet coöperanten de mogelijkheid geven hun aandelen via de beurs te gelde te maken. Er werd een juridische constructie bedacht die erop neerkomt dat de coöperatieve aandeelhouders één keer per maand hun deelbewijzen kunnen omzetten in aandelen van een nv die op de beurs verhandeld worden.