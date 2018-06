Christ'l Joris (ex-Agoria) pompt extra geld in ETAP

ETAP, het verlichtingsbedrijf van de voormalige Agoria-topvrouw Christ’l Joris, zit in woelig vaarwater en boekte het derde jaarverlies op rij. Een nieuwe CEO en een kapitaalinjectie moeten soelaas brengen.

De omzet van ETAP steeg vorig jaar met 13 procent tot net geen 35 miljoen euro. Ondanks de groei boekte het bedrijf een verlies van 2 miljoen euro. Dat brengt het gecumuleerde verlies van de voorbije drie jaren op ruim 10 miljoen euro.

Door de opkomst van LED-technologie heeft de hele sector zich moeten heruitvinden. Dat traject is bij ETAP zwaarder gebleken dan ingeschat. Christ'l Joris voorzitter en mede-eigenaar ETAP

Om de financiële put te vullen, steken de twee aandeelhoudersfamilies Joris en Gillès 4 miljoen euro vers kapitaal in het bedrijf, bovenop de 7 miljoen euro vorig jaar.

‘ETAP en de hele sector gaan door een transformatie. Alle bedrijven hebben zich moeten heruitvinden’, verduidelijkt Joris de moeilijke gang van zaken.

Mona Lisa

ETAP legde oorspronkelijk de focus op verlichtingssystemen met tl-lampen, waarmee het onder andere de Mona Lisa in het Louvre belicht. Met speciale reflectortechnieken simuleert het bedrijf er natuurlijk daglicht.

Door de opkomst van energiezuinige LED-technologie moest ETAP noodgedwongen een bocht maken. ‘We hebben de voorbije jaren veel moeten investeren in onderzoek en productontwikkeling. Dat traject was zwaarder dan we hadden ingeschat’, klinkt het. Daarbij verdwenen op het hoofdkwartier in Malle een 70-tal jobs.

Productie in de knoop

Bovendien verliep de implementatie van een nieuw ERP-systeem, dat alle deeltjes van een organisatie aanstuurt, niet van leien dakje. De productie en planning liepen in de knoop. Een maand lang raakte zelfs geen enkel product bij de klanten. En het management had lange tijd geen inzicht in de cijfers. ‘We hebben eigenlijk deels blind gevaren’, aldus Joris. ‘Het heeft een half jaar geduurd om dat helemaal recht te trekken. De leverachterstand is ingehaald, maar het heeft er wel voor gezorgd dat verkopers meer bezig waren met oude orders uitvoeren dan nieuwe klanten werven. Dat hebben we gevoeld.’

Derde verlies op rij Omzet (2017): 35 miljoen euro (+13% Nettoresultaat: -2 miljoen euro Werknemers: 340 Hoofdkwartier in Malle Activiteit: ontwikkeling en productie van lichtsystemen Verkoopt voornamelijk in West-Europa

ETAP ontwikkelt en produceert noodverlichting en op maat gemaakte verlichtingssystemen voor kantoren, ziekenhuizen en industriële gebouwen. Onder andere het hoofdkwartier van Solvay in Brussel en van Deloitte in Luxemburg zijn voorzien van ETAP-technologie, net als de productie- en distributiecentra van Reynaers Aluminium. Het bedrijf ziet bovendien mogelijkheden om voet aan grond te krijgen in overheidsgebouwen, met langetermijncontracten om zijn lichtsystemen te verhuren in plaats van te verkopen.

Nieuwe CEO

Volgens Joris staat het nieuwe productengamma nu op punt. ‘Het moeilijkste hebben we achter de rug‘, zegt ze. Om het bedrijf een nieuw elan te geven, haalde ETAP een nieuwe CEO in huis: Eric De Cock die voorheen onder andere topman was van het zuivelbedrijf Campina Belgium. Toch wordt 2018 zeker geen walk in the park. ‘Dit jaar zullen we de ommekeer in gang zetten. Het orderboek zit in stijgende lijn, maar de eerste maanden waren moeilijk. We mikken op break even op niveau van de bedrijfswinst.’