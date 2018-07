Cinefiele Chinezen kunnen Barco doen schitteren

Bovendien gelooft Barco dat het wereldwijde aantal cinemaschermen nog kan groeien van 170.000 naar minstens 200.000 in de komende vier jaar. Die groei moet voornamelijk vanuit China komen, dat nu al de grootste afzetmarkt voor cinemaschermen en -projectoren is.

Hoewel de cinema-afdeling de belangrijkste omzetleverancier is, dragen ook andere divisies bij. Zo is ClickShare een sterke groeier. ClickShare is een draadloos presentatiesysteem dat toelaat om computerschermen snel en makkelijk met een projector te verbinden. Daarnaast biedt de gezondheidsdivisie opportuniteiten. Zo liggen er in China groeikansen voor de diagnose-activiteiten van Barco.