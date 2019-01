Cloud als lichtpuntje in matige cijfers Microsoft

De server- en clouddiensten van het grootste softwarebedrijf ter wereld stegen met een vijfde in het afgelopen kwartaal. Op vele andere fronten vertraagde de groei.

De webdiensten van Microsoft drijven al langer de comeback aan van de softwaregigant die al in het begin van de jaren 2000 de allergrootste ter wereld was. In november werd Microsoft opnieuw het bedrijf met de hoogste beurswaarde ter wereld.

In het laatste kwartaal viel het totaalplaatje wel iets magerder uit dan analisten hadden ingevuld in hun rekenmodellen. Microsoft biechtte vertragende omzetgroei op in verschillende segmenten van het conglomeraat.

In de handel tussen grote beleggers na de slotbel op Wall Street verwisselde het aandeel van eigenaar voor 4 procent minder dan de slotkoers van woensdagavond laat.

Microsoft is onder meer de eigenaar van de spelconsole Xbox en alle diensten die eraan verbonden zijn. Het kocht ook het sociale medium LinkedIn.

De nettowinst oogt fenomenaal in vergelijking met het verlies in hetzelfde kwartaal 12 maanden eerder. Toen boekte Microsoft een verandering van de federale belastingwet in.