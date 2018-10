Clouddienst nu grootste winstmaker Amazon

De 'alleswinkel' vertienvoudigde afgelopen kwartaal de winst, met dank aan de extreem rendabele clouddienst AWS.

Of het voldoende zal blijken om de astronomische beurskoers te ondersteunen is een ander paar mouwen, maar 2018 is zonder twijfel het jaar waarop de grootste webwinkel ter wereld tot een winstmachine uitgroeide.

In zekere zin is het kwartaalrapport atypisch voor Amazon, dat lange tijd door zware investeringen een monsteromzet met een flinterdunne winstmarge combineerde: een omzet die iets onder de verwachtingen blijft, een winst die ruim boven de verwachtingen uitkomt.

56% In de wolken De clouddienst tekent met goed een tiende van de omzet voor meer dan de helft van de bedrijfswinst van de groep.

'Onder de verwachtingen' is een relatief begrip: over het derde kwartaal zwiepte het bovenste lijntje 29 procent hoger naar 56,6 miljard dollar, iets onder de 57 miljard dollar waar het legertje Wall Streetanalisten op mikte.

Alles lager op de resultatenrekening ligt echt boven de verwachtingen. De bedrijfswinst vertienvoudigde ruim, van 347 miljoen naar 3,72 miljard dollar. Dat is ruim boven de vork van 1,4 à 2,4 miljard die de 'alleswinkel' in juli zelf had vooropgesteld.

Een cruciale winstmotor is Amazon Web Services (AWS), de clouddienst waar steeds meer bedrijven hun rekenkracht inhuren. De bedrijfstak tekent met slechts 12 procent van de groepsomzet voor 56 procent van de bedrijfswinst.

In absolute bedragen heeft AWS met 2,08 miljard dollar bedrijfswinst zelfs Noord-Amerika (2,03 miljard) overvleugeld als grootste winstmotor. De andere bedrijfstak, International, is nog altijd verlieslatend.