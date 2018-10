Clouddiensten doen resultaten Microsoft exploderen

De kwartaalcijfers van Microsoft die nabeurs bekend gemaakt werden, waren over de hele lijn sterk.

De omzet steeg in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar met 19 procent tot 29 miljard dollar, de brutobedrijfswinst met 29 procent, tot 10 miljard. De nettowinst ging zelfs met 34 procent omhoog, tot 8,8 miljard.

Office 365

Maar ook de kantoorsoftware deed het goed. Daarbij valt op dat Office 365, de cloudversie van het klassieke Microsoft Office, zowel voor consumenten als bedrijven de motor is van de groei in dit segment. Wereldwijd kent het pakket, dat als internetproduct telkens de laatste update biedt, nu 32,5 miljoen gebruikers.De inkomsten uit de bedrijfsvariant stegen met 36 procent.

De inkomsten van LinkedIn, het sociaal netwerk voor professionals dat Microsoft in 2016 inlijfde, stegen met een derde. De omzet uit spelconsole Xbox steeg 44 procent.

Er werden geen omzetcijfers per product gegeven maar de drie divisies zijn ongeveer even groot. Productivity en business processes (met Office en het ERP-software Dynamics) stonden voor 9,7 miljard dollar, intelligente clouddiensten (oa. Azure) voor 8,6 miljard dollar en 'more personal computing' (waaronder LinkedIn, Xbox en de tablet Surface) 10,7 miljard dollar.