Coinbase-oprichter Fred Ehrsam haalt miljarden op voor crypto-investeringen

Fred Ehrsam boorde bijna tien jaar geleden een goudader aan als medeoprichter van de cryptobeurs Coinbase. Met zijn durfkapitaalfonds Paradigm verwedt hij er nu miljarden op dat er uit de hype rond bitcoin en co. een nieuwe financiële industrie ontstaat.

Hebben virtuele munten hun succes te danken aan een stelletje kobolden en trollen in een fantasiewereld? Als experten het succes van digitaal geld zoals bitcoin of ethereum verklaren, verwijzen ze doorgaans naar de groeiende inflatievrees, de vernieuwende blockchaintechnologie waarop die munten draaien en het groeiende belang van de digitale economie.

De essentie Paradigm One, het investeringsfonds van Coinbase-medeoprichter Fred Ehrsam en voormalig Sequoia-partner Matt Huang, haalt 2,5 miljard dollar op om te investeren in nieuwe cryptoprojecten.

Het duo is vooral overtuigd van het potentieel van DeFi of decentralized finance, een ontluikende alternatieve financiële industrie die draait op blockchaintechnologie en virtuele munten.

Ehrsam geldt als een van de bekendste cryptomiljardairs nadat hij ruim acht jaar geleden Coinbase opgericht heeft. Dat is een van 's werelds grootste cryptobeurzen met een marktwaarde van ruim 73 miljard dollar.

Wat ze doorgaans niet vermelden, is dat heel wat cryptobelievers van het eerste uur verwoede gamers waren met een voorliefde voor 'World of Warcraft', een populair computerspel waarin aardmannetjes, ridders en andere fantasyfiguren de hoofdrol spelen.

Vitalik Buterin, bijvoorbeeld, de Russisch-Canadese computerprogrammeur die de digitale munt ether bedacht. Die zegt dat hij op het idee kwam voor een eigen gedecentraliseerde technologie nadat de ontwikkelaars van 'World of Warcraft' plots minder magische krachten hadden gegeven aan een van zijn favoriete figuren in dat spel.

Ook Fred Ehrsam, die in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een cryptogigant met een geschat vermogen van 3,5 miljard dollar, steekt zijn liefde voor 'World of Warcraft' niet onder stoelen of banken. In interviews wijst hij er geregeld op dat hij als tiener urenlang doorbracht in de fantasiewereld van 'World of Warcraft' - hij schat dat hij het spel in totaal zo'n 3.000 uur speelde.

Doorgaans levert zo'n speelritme alleen jaren van sociaal isolement op. Maar de nu 33-jarige Ehrsam hield aan zijn gamingjaren ook een belangrijk inzicht over: via het puntensysteem in 'World of Warcraft' begon Ehrsam naar eigen zeggen ook te begrijpen hoe je in een virtuele omgeving geld kon verdienen met virtuele munten.

Dat is ook exact wat Ehrsam vandaag wil doen met Paradigm One. Dat is het durfkapitaalfonds dat de in Boston geboren ondernemer vier jaar geleden oprichtte met zakenpartner Matt Huang, die voordien zijn sporen had verdiend bij de bekende Silicon Valley-investeerder Sequoia. Deze week raakte bekend dat Paradigm liefst 2,5 miljard dollar heeft opgehaald om te investeren in nieuwe cryptoprojecten. Daarmee steken Ehrsam en Huang een ander Silicon Valley-zwaargewicht voorbij: het Californische Andreessen Horowitz. Dat kondigde een half jaar geleden aan dat het 2,2 miljard dollar in crypto ging pompen.

Zowel bij Paradigm als bij Andreessen Horowitz ligt de nadruk niet zozeer op virtuele munten zoals bitcoin, ether of dogecoin. Wel op de bedrijfjes die crypto, blockchain en slimme contracten combineren om nieuwe vormen van betalen, kredietverlening, vermogensbeheer of verzekeringen te ontwikkelen. Die DeFi- of 'decentralized finance'-markt is gigantisch aan het boomen. Begin dit jaar was de DeFi-markt nog goed voor 1 miljard dollar, vandaag is dat al geëxplodeerd tot 85 miljard dollar.

Fred Ehrsam schat dat hij het computerspel 'World of Warcraft' 3.000 uur heeft gespeeld. Doorgaans kom je dan in een sociaal isolement terecht, maar Ehrsam hield er nieuwe inzichten over de cryptomarkt aan over.