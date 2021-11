Collibra tekent voor grootste kapitaalronde van het jaar

'Met deze operatie versterken we onze balans fors. We hebben nog geen dollar besteed van de vorige ronde', zegt Collibra-topman Felix Van de Maele.

Het Belgische databedrijf Collibra tankt 250 miljoen dollar (216 miljoen euro) bij. Het is met voorsprong de grootste Belgische kapitaalronde van het jaar. Sofina en zijn bondgenoot Sequoia brengen het gros van de verse middelen aan. Collibra is in hun ogen 5,25 miljard dollar waard.

Collibra bevestigt met de aankondiging van de operatie het bericht over de nakende kapitaalronde van begin oktober in De Tijd. Met die 250 miljoen dollar erbij heeft het databedrijf meer dan 360 miljoen dollar op zijn bankrekening staan. Het haalde sinds zijn oprichting in 2008 al 595,5 miljoen dollar op om zijn groei te financieren.

'Met deze operatie versterken we onze balans fors. We hebben bovendien nog geen dollar besteed van de vorige ronde', zegt Collibra-topman Felix Van de Maele in een kort gesprek.

Zit er dan een grote overname aan te komen waar Collibra dat geld voor zal gebruiken? 'Nee', verzekert hij. 'Er komen hoogstens kleine deals om teams of technologie te verwerven. We willen het verse geld vooral gebruiken voor het aanwerven van personeel (ontwikkelaars, maar ook mensen voor ondersteunende functies). Wij focussen op groei, niet op winst.'

Collibra heeft een duizendtal werknemers. Eind volgend jaar moeten dat er minstens de helft meer zijn. De omzet - die in 2019 de kaap van 100 miljoen dollar rondde - moet de komende jaren groeien naar 1 miljard dollar.

Collibra is met de nieuwe waardering de eerste pentacorn in ons land, een vijfvoudige unicorn.

Zoals De Tijd vorige maand onderstreepte, leiden de Belgische holding Sofina en Sequoia de kapitaalronde. Ze staan samen in voor ongeveer twee derde van het verse geld. Sofina bezat sinds vorig jaar al 1,04 procent van Collibra. De legendarische Amerikaanse durfkapitalist Sequoia is al decennia een bondgenoot van de holding van de familie Boël. Ze zitten bij meerdere bedrijven - waaronder de razendsnel groeiende Indiase onderwijsstart-up Byju's - samen in het kapitaal.

De andere partijen die geld op tafel leggen, zijn Tiger Global - dat ook in Byju's zit - en bijna alle bestaande aandeelhouders van Collibra. De lijst leest als een who's who van het durfkapitaal in de Silicon Valley: Battery Ventures, CapitalG (Alphabet), Dawn Capital, Durable Capital, Iconiq Capital (dat onder meer het vermogen van Facebook-oprichter Marc Zuckerberg beheert) en Index Ventures. Het Nederlandse Newion zit sinds de beginjaren in het kapitaal.

Vijfvoudige eenhoorn

Zij plakken een waardering van 5,25 miljard dollar (4,5 miljard euro) op Collibra. Ter vergelijking: in april 2020 was dat minder dan de helft: 2,35 miljard dollar. Die forse sprong illustreert de honger van de investeerders naar groeibedrijven die hen - op het einde van de rit - een bovengemiddeld rendement kunnen opleveren. Het was naar verluidt drummen aan de deur van Collibra om in de start-up te kunnen investeren - een luxepositie dus, waardoor de waardering de lucht inschoot.

De aandeelhouderslijst van Collibra leest als een who's who van het durfkapitaal in Silicon Valley.

Colibra is met de nieuwe waardering de eerste zogenaamde pentacorn, een vijfvoudige eenhoorn (unicorn). Die laatste term verwijst naar niet-beursgenoteerde techbedrijven met een waardering van minstens 1 miljard dollar. Met de operatie wordt Collibra opnieuw het waardevolste Belgische techbedrijf. Het moest die eretitel enkele maanden afgeven aan het Waalse softwarebedrijf Odoo. Dat werd deze zomer bij een kapitaaloperatie gewaardeerd op 2 à 2,5 miljard euro (2,4 à 3 miljard dollar).

VUB

Het operationeel hoofdkwartier van Collibra is in New York, maar het bedrijf zag in 2008 het licht als een spin-off van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en de hoofdzetel ligt nog in de Belgische hoofdstad. Collibra biedt bedrijven een onlineplatform waarmee ze hun datastromen beter in kaart kunnen brengen. Collibra begon als een lokale Brusselse start-up, maar ontwikkelde tot een datareus die aanwezig is in alle uithoeken van de wereld.