Collibra-topman: ‘Bedrijven met veel cash komen sterkst uit de crisis...

Het Brusselse databedrijf Collibra tankt midden in de coronastorm de bankrekening nog eens vol, en krijgt zo een hogere waardering opgekleefd dan gevestigde Belgische techbedrijven Barco en Melexis op de beurs. ‘Data zullen altijd nodig zijn’, stelt CEO Felix Van de Maele.

Ook voor Felix Van de Maele zijn het uitzonderlijke tijden. De CEO van het Brusselse groeibedrijf Collibra en jonge papa van twee is gekluisterd aan zijn huis in New York, waar het virus in het rond grijpt.

‘De stad is verlaten, ik kom niet verder dan mijn wijk hier in Brooklyn’, vertelt hij in een videocall. Flexibiliteit is meer dan ooit het devies bij het runnen van de technologieparel: ergens halfweg het gesprek valt de verbinding abrupt weg.



Vanuit zijn thuiskantoor rondde Van de Maele een nieuwe kattensprong af. Collibra, dat bedrijven helpt hun datahuishouden beter in kaart te brengen, haalt 112,5 miljoen dollar aan privaat kapitaal op, tegen een waardering van 2,3 miljard dollar.

Het databeheerplatform is zo volgens zijn kransje aandeelhouders meer waard dan pakweg de technologietrots Barco of de chipbakker Melexis. Al valt de beurs niet een-op-een te vergelijken met de markt van durfkapitaal.



De kapitaalronde komt op een opmerkelijk moment. Het coronavirus stort de wereldeconomie de dieperik in.

Felix Van de Maele: ‘Ik zeg altijd: je moet kapitaal ophalen op het moment dat je het niet nodig hebt. Dat was ook nu zo. We zijn het proces begonnen in januari, toen in het Westen nog geen sprake was van het coronavirus. We zijn nu wel blij dat we het geld opgehaald hebben. Bedrijven met veel cash komen altijd het sterkst uit de crisis. We tonen onze klanten, werknemers en partners dat we sterk staan en blijven investeren.’

Het Gentse Showpad ontslaat vijftig mensen. U vreest de malaise niet?

Van de Maele: ‘Dit is een moeilijke economische periode en dat zal iedereen treffen, ook ons. We planden 400 aanwervingen dit jaar. Het zullen er minder worden. We nemen wel honderd mensen aan voor de verdere ontwikkeling van het product. Vooral in de verkoop schalen we het aantal aanwervingen terug. Vorig jaar groeiden we met 80 procent, dat zal dit jaar minder zijn. Niemand weet hoelang dit duurt, dus we gaan voorzichtig omspringen met dat geld. Ook een uitbreiding naar Azië staat on hold.’

Collibra als ‘bib voor data’



CEO Felix Van der Maelen vergelijkt zijn bedrijf Collibra graag met een bibliotheek. ‘Stel dat het aantal boeken explodeert en je hebt geen manier om ze te organiseren. Je vindt dan geen enkel boek terug. Dat is ook zo met data. Ons platform maakt het mogelijk data snel terug te vinden, en die efficiënt en met respect voor privacy te benutten.’

Collibra is een databeheerplatform. Het maakt het mogelijk het datahuishouden van een bedrijf in kaart te brengen, er analyses op uit te voeren, maar ook te controleren of dat met respect voor privacy gebeurt. Het heeft dus een ‘defensieve’ functie - als de burger of de overheid rapportering vraagt - maar ook een ‘offensieve’: het juist inzetten van data kan waarde creëren.





In hoeverre is de coronacrisis ook een opportuniteit? Na de bankencrisis moesten banken meer rapporteren. Uw dataplatform kwam als geroepen.

Van de Maele: ‘Iedereen gaat door een shock. Wat nu gebeurt, is nooit gezien. Maar data gaan er met corona niet minder belangrijk op worden, integendeel. Bedrijven zullen nog altijd nood hebben aan betrouwbare datasets om projecties mee te doen. Door de economische malaise gaan bedrijven zich ook efficiënter moeten organiseren en moeten ze hun processen optimaliseren. En bedrijven zullen in hun gebruik van data nog altijd respect moeten tonen voor privacyregels. Dat verandert niet.’



Data is ook cruciaal in de strijd tegen de verspreiding van het virus. Welke rol speelt uw bedrijf daar?

Van de Maele: ‘We hebben al veel klanten in de gezondheidszorg, de farmaceutische wereld of bij overheden. Hun eerste prioriteit is de toevoer van medisch materiaal te optimaliseren. Hoe kan ons databeheerplatform hen helpen dat beter te beheren? Daarover zijn we in gesprek. Het is te vroeg daar iets concreets over te zeggen.’

Hoe komt een bedrijf aan zijn waardering?

Bij de vorige kapitaalronde in januari 2019 was Collibra net meer dan 1 miljard dollar waard. Nu is dat al 2,3 miljard. De bepaling van de waardering is in de eerste plaats afhankelijk van de interesse die Collibra kan losweken bij investeerders. Collibra is bovendien volgens verschillende marktonderzoekers een zeldzame speler, want het opereert in een relatief nieuw marktsegment. Als de vraag bij investeerders hoog ligt, en het aanbod laag, kan dat de prijs opdrijven.





Zijn overheden en andere publieke instellingen een belangrijke nieuwe groeimotor voor jullie?

Van de Maele: ‘Deze crisis zal in elk geval de ene sector meer treffen dan de andere. De overheid blijft investeren, dat staat buiten kijf. Overheden waren al een belangrijke groeipoot voor ons de voorbije jaren. In de Verenigde Staten verwierven we onlangs een belangrijke veiligheidsstatus, waardoor we ons platform kunnen verkopen aan overheidsagentschappen. We lopen er niet te veel mee te koop, maar het Amerikaanse leger is klant.’

Hoe vlot de veroveringstocht in het bedrijfsleven? Is het nog zieltjes winnen?

Het is tijd voor fase twee: opschalen naar een onafhankelijk en op lange termijn opererend bedrijf. Felix Van de Maele CEO Collibra

Van de Maele: ‘Er is een enorme vooruitgang vergeleken met drie jaar geleden. Mensen snappen de strategische waarde van data. Zeker in grote bedrijven, waar het beheren van data automatisch een complex gebeuren wordt. Op hen richten we ons vizier. In 2008 was er wereldwijd één chief data officer, bij het bedrijf Capital One, nu zijn er 7.000. Leg onze omzetevolutie daarnaast en dat is bijna een-op- een. Maar het blijft natuurlijk een nieuwe productcategorie. Het is niet zoals een klantenbeheersysteem dat al tientallen jaren bestaat.’



Van de Maele heeft naast zijn eerste mantra - ‘haal alleen kapitaal op als je het niet nodig hebt’ - nog een tweede: elke investeerder brengt behalve kapitaal ook een netwerk mee. Bij de voorbije kapitaalrondes waren dat niet van de minste. Collibra wist Iconiq Capital, de investeringsboetiek die het fortuin van Facebook-CEO Mark Zuckerberg mag beleggen, te strikken. Ook Capital G, de investeringsarm van de Google-moeder Alphabet, ging voor de bijl. Ditmaal trekt Van de Maele Durable Partners aan boord, het nieuwe fonds van Henry Ellenbogen, die 18 jaar furore maakte als portfoliomanager bij T. Rowe Price, een prominente Amerikaanse vermogensbeheerder.

Wat brengt zo iemand bij? Welk netwerk kan hij bieden?

Van de Maele: ‘We hebben als bedrijf de eerste fase achter de rug. Daarin bewijs je dat je een product hebt dat iets kan. In de tweede fase, waar we nu in terechtkomen, moeten we opschalen naar een bedrijf dat onafhankelijk en op lange termijn kan opereren. Ellenbogen heeft de ervaring om bedrijven te helpen uitbouwen na die eerste fase. Na het eerste product is dat een ongelooflijke uitdaging: hoe ga je verder? We zijn nu een groeibedrijf, maar hoe blijven we dat ook de komende vijf à tien jaar? Dat is de sleutelvraag.’

Beantwoord ze zelf maar. Hoe doe je dat? Via overnames?

Van de Maele: ‘Overnames is een puzzelstuk van het geheel, maar zeker niet het belangrijkste. Ik geloof in onze eigen kracht om te innoveren. Om die reden blijven we investeren in onderzoek en ontwikkeling. En dus ook in België, waar we nog altijd onze grootste O&O-afdeling hebben.’

U legde daarnet fel de nadruk op ‘onafhankelijk’. Zelf overgenomen worden is niet aan de orde?

Van de Maele: ‘Daar ligt onze focus nu niet op.’

Hoe ziet u uw rol in dat alles? Is de man die destijds mee een spin-off aan de VUB oprichtte ook die die een bedrijf van 650 mensen kan leiden?