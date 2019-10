Colruyt stapt in Franse logistieke robotjes

De supermarktketen heeft een minderheidsbelang genomen in de Franse start-up Scallog. Die maakt robots die magazijniers tijd en kilometers helpen besparen.

Het bedrag van de investering door Colruyt is niet bekend, wel dat het gaat om een stevig minderheidsbelang van 23,7 procent. Het gaat om de eerste investering in het bedrijfje en om de eerste investering van Colruyt in logistieke robotica.