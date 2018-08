Connect gaat door op groei-elan

Connect Group , de fabrikant van printplaten en elektrische kabels , blijft op het groeipad dat in de tweede helft van vorig jaar werd ingezet. Met dank aan de uitbreiding van de fabrieken in Tsjechië en Roemenië.

Onderaan de resultatenrekening blijft er 2,4 miljoen euro nettowinst over, tien keer zoveel als in de eerste helft van 2017.

Bij nagenoeg stabiele kosten steeg de brutomarge van 10,2 tot 12,3 procent. Dat vertaalt zich in een verzesvoudiging van de bedrijfswinst (ebit) tot 3 miljoen euro. Onderaan de resultatenrekening blijft er 2,4 miljoen euro nettowinst over, tien keer zoveel als in de eerste helft van 2017. De winst per aandeel steeg van 0,01 tot 0,09 euro.