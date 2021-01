Corona en Trump krijgen Nederlandse chiptrots ASML niet klein

Ondanks een gedeeltelijk exportverbod naar China en de slabakkende wereldeconomie verpulvert de Nederlandse chipmachinebouwer ASML de hooggespannen verwachtingen. De spin-off van Philips werd een wereldtopper die sterke banden heeft met het Leuvense Imec.

Van uw laptop en uw smartphone tot de boordcomputer van uw auto, nagenoeg iedereen heeft wel producten in huis waarvan de chips geproduceerd zijn met een machine van ASML uit het Nederlandse Veldhoven. Het bedrijf verkoopt die machines aan chipdesigners en -bakkers als Samsung, Intel en TSMC, die de chips verwerken in elektronica.

Veldhoven, een buurgemeente van Eindhoven op amper 10 kilometer van de Belgische grens, verdient meer dan eender welke andere plek de titel van ‘Silicon Valley van Europa’. Dat blijft nog wel een tijd zo, te oordelen naar de kwartaal- en jaarcijfers die ASML woensdag bekendmaakte. Het bedrijf deed veel beter dan de verwachtingen (zie inzet), die nochtans al veel groei verrekenden. En dat ondanks een Nederlands exportverbod van bepaalde machines naar China, dat er mede onder druk van de regering-Trump gekomen is.

Aftandse loods

ASML verpulvert prognoses ASML verdiende in het vierde kwartaal van 2020 1,35 miljard euro, tegenover 1,13 miljard euro in dezelfde periode in 2019. Analisten hadden gerekend op 1,02 miljard euro. Ook de omzet ging de hoogte in tot 4,25 miljard euro, terwijl analisten mikten op 3,73 miljard euro. Ook de prognoses voor het eerste kwartaal van 2021 liggen boven de verwachtingen. ASML verwacht een omzet tussen 3,9 miljard en 4,1 miljard euro, en een brutomarge tussen 50 en 51 procent. De consensus lag hier op 3,52 miljard euro omzet en een brutomarge van 49,3 procent. Tot slot trekt ASML het dividend met 15 procent op. ASML profiteert van de hoge vraag naar 'logic', rekenchips die gebruikt worden voor onder meer artificiële intelligentie en zelfrijdende auto's.

De topresultaten van ASML tonen dat de wereld, ook tijdens een mondiale pandemie, snakt naar meer en krachtigere chips om de digitale toekomst vorm te geven. Die chips zitten niet alleen meer in ultraperformante smartphones, maar ook almaar vaker in toepassingen als autonome voertuigen, 5G-netwerken of slimme gezondheidssensoren.

In 1984 was daar nog geen sprake van. ASML werd dat jaar opgericht als joint venture van Philips en ASM International (ASMI), een ander Nederlands bedrijf dat machines levert voor de halfgeleiderindustrie. Beide partners wilden met hun joint venture de kosten delen voor de ontwikkeling van de wafer stepper, een nieuw type machine om snel en accuraat elektronische circuits aan te brengen op een schijfje silicium (wafer). De machine maakte voor het eerst gebruik van fotolithografie, een optische projectiemethode waardoor geen fysiek contact meer nodig was om de schakelingen in het silicium te printen.

ASML huisde in die begindagen in een aftandse loods naast het Philips-gebouw in Eindhoven, maar verhuisde in 1985 naar Veldhoven. Enkele jaren na de start balanceerde de start-up al op de rand van de afgrond. De ontwikkeling van de technologie en het werven van nieuwe klanten kostte handenvol geld. Toen ASMI zich terugtrok en Philips begin jaren 90 in volle herstructurering zat, leek ASML ten dode opgeschreven.

Dat het bedrijf vandaag nog bestaat, is te danken aan toenmalig voorzitter en Philips-bestuurder Henk Bodt. Hij overhaalde Philips-topman Jan Timmer en de andere bestuurders om met een noodlening van 36 miljoen gulden (16 miljoen euro) over de brug te komen. In een poging om de sleutelfiguren bij ASML aan boord te houden, kregen ze uitzicht op een riante aandelenbonus.

Henk Bodt over het 'Death Valley-moment' van ASML.

Na die passage door de dodenvallei begonnen voor ASML enkele jaren van steile groei. Terwijl heel wat concurrenten de handdoek gooiden, kregen de Nederlanders voet aan de grond bij de Taiwanese chipmaker TSMC en het Zuid-Koreaanse Samsung. Met een beursnotering in 1995 vulde het bedrijf de kassa aan en kreeg Philips de kans zijn aandelen te verkopen. ASML veroverde snel marktaandeel op de belangrijkste overblijvende concurrenten, de Japanse groepen Nikon en Canon.

Voormalig CFO Gerard Verdonschot over de beursgang van ASML.

Tegelijk was het management zich er van bewust dat het moest blijven investeren in de chips van de toekomst om zijn dominante positie te behouden. Het schrikbeeld was dat de miniaturisering van microchips op een bepaald moment op fysische grenzen zou botsen. Dat zou het einde inluiden van de fameuze wet van Moore, een vuistregel die zegt dat chips en computers om de twee jaar dubbel zo krachtig en half zo duur worden.

Gok

Sinds de eeuwwisseling zette ASML in op EUV-technologie: machines ter grootte van een bus die voor het lithografische proces gebruikmaken van extreem ultraviolet licht. Dat moest het mogelijk maken om de componenten op een chip nog kleiner en dichter bij elkaar te krijgen, op een schaal van hooguit enkele nanometers, en de wet van Moore nog met vele jaren te verlengen.

De investeringen in EUV waren een gok met een onbekende afloop. De toegepaste technieken zijn extreem complex en vergden miljarden aan investeringen. Amper vijf jaar geleden vreesden experts nog dat ze nooit commercieel haalbaar zouden worden.

Schermvullende weergave Een EUV-machine van ASML. ©asml

Maar opnieuw bewees ASML dat doorzetten loont. De eerste commerciële EUV-machines kwamen in 2019 op de markt en waren vorig jaar al goed voor een omzet van 4,5 miljard euro, een derde van het totaal. Dit jaar zal hun verkoop naar verwachting groeien naar 5,8 miljard euro (+30%).

Omdat ASML de enige producent van zulke machines is, kan het er ook royale winstmarges mee binnenhalen. De enige keerzijde is dat ze ook militair kunnen worden ingezet, wat verklaart dat de Nederlandse regering onder druk van Washington de verkoop ervan aan Chinese bedrijven verbiedt.

Optimisme

In het succes van ASML heeft ook het Leuvense onderzoekscentrum Imec altijd een cruciale rol gespeeld, als onderzoekspartner en labo waar ’s werelds belangrijkste chipfabrikanten met de nieuwste technologie kunnen experimenteren.

In 2014 richtten ASML en Imec een gezamenlijk onderzoekslabo op, en in 2019 haalde Imec een EUV-productietoestel van ASML in huis. Heel wat ASML-werknemers hebben ooit bij Imec gewerkt, en vice versa. Een van de bestuurders van ASML, Hans Stork, zetelt ook in de wetenschappelijke adviesraad van het Vlaamse instituut.