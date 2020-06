Corona krijgt geen greep op financiering groeiers

De Belgische groeibedrijven haalden dit jaar al 561 miljoen euro op. Dat is een nieuw halfjaarrecord. Het aantal kapitaalrondes blijft ondanks de coronacrisis groot. Sinds begin maart tankten 30 groeiers geld bij.

Begin april schaarden honderden start-ups zich achter de oproep aan de federale overheid om garant te staan voor hun financiering. 'De meerderheid van onze start-ups ziet klanten afhaken, contracten uitgesteld worden en investeerders op de rem staan. Meer dan de helft van de start-ups heeft maar een reserve van zes maanden', klonk het in een open brief.

De financiering van de jonge biotech- en techbedrijven loopt evenwel - tenminste als men de naakte cijfers bekijkt - als een trein. Volgens de gegevens over kapitaalrondes die De Tijd bijhoudt, zamelden ze dit jaar al 561 miljoen euro in. Dat is, met nog een kleine drie weken te gaan, bijna 12 procent meer dan in het eerste halfjaar van vorig jaar (502 miljoen). Dat was ook al een recordbedrag. De biotechbedrijven haalden 288 miljoen euro op, de techbedrijven 273 miljoen.

Ter vergelijking: in 2016 stond de teller na het eerste halfjaar op 'slechts' 202 miljoen. Het illustreert hoe hard de financiering van groeiers de laatste jaren is gegroeid.

In de top tien van de grootste operaties van 2020 staan zes biotechbedrijven en vier techbedrijven. Die tien bedrijven haalden samen 410 miljoen euro op.

Stress

De activiteit verminderde niet in het door corona getekende tweede kwartaal, integendeel. Het werd zelfs het beste kwartaal ooit voor de financiering van groeiers. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat dat vooral te maken heeft met twee operaties: de kapitaalronde van 114 miljoen euro van Iteos Therapeutics en de operatie van 103 miljoen euro van Collibra.

De coronacrisis heeft tot een scherpe tweedeling geleid in het start-uplandschap. Lode Uytterschaut Oprichter Start it @ KBC

Iteos - dat een doorbraak hoopt te forceren in immunotherapie om kanker te lijf te gaan - haalde het geld voornamelijk op bij Amerikaanse investeerders. 'Er is wel wat stress geweest door de coronacrisis, maar het was beheersbaar. De deal is overeind gebleven. En nee, de waardering van het bedrijf die we voor ogen hadden, is de voorbije weken niet meer in vraag gesteld', zei Michel Detheux, de CEO en medeoprichter van het bedrijf, bij de aankondiging van de transactie.

Collibra was met het hele proces begonnen in januari, toen in het Westen nog geen sprake was van het coronavirus. Toen de deal rond was, had de coronapandemie de hele wereld in haar greep. Maar ook bij het databeheerplatform leverde dat niet veel problemen op. 'Bedrijven met veel cash komen altijd het sterkst uit de crisis. We tonen onze klanten, werknemers en partners dat we sterk staan en blijven investeren', zei CEO Felix Van de Maele begin april. Collibra, de eerste Belgische eenhoorn (een groeibedrijf met een waardering van meer dan 1 miljard dollar), werd bij de operatie gewaardeerd aan 2,3 miljard dollar.

Tweedeling

Volgens Lode Uytterschaut van Start it @ KBC, een organisatie die starters begeleidt in hun groeitraject, heeft de coronacrisis tot een scherpe tweedeling in het start-uplandschap geleid. 'Zowat 20 procent van onze bedrijven zijn sterk aan het groeien omdat ze bedrijven helpen in de overgang van een fysiek naar een digitaal businessmodel. Maar er is ook een groep van ongeveer 40 procent die het al moeilijk had en die er nu dreigt uit te gaan. Of die gedwongen zal zijn om een compleet nieuwe richting in te slaan.'

Zeker bedrijven die voor hun inkomsten van horeca of evenementen afhankelijk zijn, hebben het heel moeilijk. 'Een middengroep van nog eens 40 procent heeft het volgens Uytterschaut tijdelijk moeilijker, maar zal de crisis wel overleven. 'Investeerders stoppen niet met investeren, maar het businessmodel moet wel goed zitten.'