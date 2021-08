Coronapaspoort geeft Itsme enorme zomerboost

De populaire inlogapp Itsme heeft er in drie maanden anderhalf miljoen nieuwe gebruikers bijgekregen nu Belgen massaal hun digitale coronapaspoort downloaden. Ondanks het enorme succes van de voorbije jaren zit winst maken er nog niet in.

Sinds de vier Belgische grootbanken en de drie telecomoperatoren in ons land Itsme vier jaar geleden als alternatieve inlogmethode lanceerden, is de app aan een razendsnelle opmars bezig waar geen einde aan lijkt te komen.

Die forse stijging is grotendeels te danken aan het succes van de CovidSafeBE-app, waarvoor Itsme de inlogmethode is.

Ondanks het groeiende succes van Itsme lijdt Belgian Mobile ID nog altijd verlies. Vorig jaar kwamen de overgedragen verliezen uit op ruim 28 miljoen euro.

Die grote verliezen zijn volgens topvrouw Stephanie De Bruyne ingecalculeerd en zijn toe te schrijven aan hoge ontwikkelingskosten. Itsme wil ook nieuwe markten aanboren.

Deze zomer haalde Belgian Mobile ID 24,5 miljoen euro groeikapitaal op. De belangrijkste nieuwe geldschieter is de federale overheid, die nu 20 procent van het bedrijf bezit en de grootste aandeelhouder is.

Voor wie zich bij de bank of Tax-on-web wilde aanmelden zonder frustrerend geknoei met kaartlezers was Itsme al snel een begrip. Maar het raakt ook meer en meer ingeburgerd als inlogapp voor overheidsdiensten, ziekenfondsen en telecombedrijven. De snelle digitalisering als gevolg van de coronacrisis gaf Itsme nog een extra duw in de rug. Vorig jaar was het aantal gebruikers al nagenoeg verdubbeld tot 2,7 miljoen, eind mei stond de teller op 3,5 miljoen.

Doordat Belgen sinds midden juni hun covidcertificaat konden aanvragen om makkelijker in Europa te reizen kregen die cijfers nog een extra boost. Wie de CovidSafeBE-app downloadt om die certificaten op te slaan - meer dan 4 miljoen Belgen hebben dat intussen gedaan - gebruikt Itsme om toegang te krijgen tot zijn of haar coronapaspoort.

'Daardoor is het aantal gebruikers eind augustus opgelopen tot 5 miljoen', zegt Stephanie De Bruyne, de topvrouw van Belgian Mobile ID, het bedrijf achter Itsme. 'Mensen waren Itsme al meer gaan gebruiken door de digitalisering. Dankzij het succes van CovidSafeBE, de Tax-on-web-periode net voor de zomer en de beslissing van enkele partners, zoals KBC, om nog meer in te zetten op Itsme, zitten we vandaag al een jaar voor op ons schema. Tegen eind dit jaar zullen we 5,5 tot 6 miljoen gebruikers tellen.'

Mensen gaan ook vaker met Itsme aan de slag. 'Begin vorig jaar registreerden we 6 miljoen transacties per maand', zegt De Bruyne. 'Twaalf maanden later waren het er 10 miljoen. Intussen waren er zelfs piekmaanden met 23 miljoen transacties.'

Geen voet op de rem

Ondanks dat groeiende succes is Belgian Mobile ID nog altijd zwaar verlieslatend. Terwijl de omzet nagenoeg verdubbelde tot 5,8 miljoen euro dook Belgian Mobile ID vorig jaar voor 4,1 miljoen euro in het rood. De overgedragen verliezen zijn opgelopen tot 28,5 miljoen euro. Het bedrijf zal ook dit jaar niet break-even draaien, zegt De Bruyne.

'Natuurlijk is het belangrijk dat we op termijn een winstgevende onderneming worden. Maar op dit moment ligt de focus op het winnen aan maatschappelijk belang en op schaalgrootte. Omdat we zo snel groeien, moeten we onze infrastructuur daaraan aanpassen. Bij de lancering van een app zoals CovidSafe bijvoorbeeld proberen tienduizenden mensen tegelijk in te loggen, en het systeem moet dat aankunnen. In de weken voor de lancering hebben we alles op alles gezet om onze infrastructuur op te schalen en hebben we significant geïnvesteerd in extra ondersteuning. Sinds juni is de capaciteit van onze helpdesk verdubbeld. Daarnaast investeren we in veiligheid en nieuwe diensten en proberen we nieuwe markten aan te boren. Dat kan moeilijk als je op de rem staat.'

Begin juli haalde Belgian Mobile ID nog 24,5 miljoen euro op in een kapitaalronde waarbij de federale overheid de opvallendste nieuwe geldschieter bleek. FPIM, het investeringsvehikel van de federale overheid, legt 14,5 miljoen euro op tafel en wordt de hoofdaandeelhouder met een belang van 20 procent. Belfius, BNP Paribas Fortis, ING België, KBC en de telecombedrijven Proximus en Telenet hebben voortaan elk 12,2 procent. Orange Belgium bouwt zijn belang af naar 6,7 procent.

Volgens De Bruyne dient het verse geld niet zozeer om de verliezen bij Belgian Mobile ID weg te werken - al helpt het om een lening van 6 miljoen terug te betalen aan het betaalplatform Isabel - maar vooral om elders in Europa steviger voet aan de grond te krijgen. Itsme mikt in eerste instantie op Nederland en Luxemburg. 'Die schaalgrootte is belangrijk om rendabel te kunnen worden. Nu de Europese Unie volop inzet op een Europese Digitale Identiteit ligt de weg open om daar een rol in te spelen', stelt De Bruyne. 'Maar een nieuwe markt aanboren kost geld, zowel voor marketing als voor de technologie, die we verder moeten ontwikkelen om nieuwe accounts aan te maken.'

Voor de gebruikers is Itsme gratis. Maar de partners die met het bedrijf samenwerken, betalen daar wel voor. De Bruyne wil niet meegeven om welke bedragen het gaat.

Ook de verschillende overheden, die begin dit jaar het contract voor Itsme als authenticatiemiddel voor openbare diensten met drie jaar verlengden, betalen aan Belgian Mobile ID. Alle activiteit die over het federale identificatieportaal gaat, is wel begrensd via een koninklijk besluit. Als alle Belgen Itsme zouden hebben gedownload, zou de jaarlijkse maximumfactuur 450.000 euro bedragen.

Critici vragen zich wel af of het wel opportuun is dat de overheid de taak om burgers te identificeren uit handen geeft aan een commercieel bedrijf als Belgian Mobile ID. Wat met onze data als die onderneming wordt doorverkocht, bijvoorbeeld aan een buitenlandse speler? 'De overheid is ondertussen betrokken als aandeelhouder. Bovendien zijn we zeer sterk gereguleerd door de wetgeving. Als we data zouden verkopen, verliezen we alle Europese accreditaties die we nodig hebben om überhaupt te mogen werken. Bovendien gaan we intern zeer strikt om met privacy: we weten niet wie welke transacties uitvoert, kunnen niet antwoorden op de vraag hoe oud onze gemiddelde gebruiker is of weten niet in welke regio die woont. Die privacy is onze raison d'être.'