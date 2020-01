Coucke en Belfius stappen in Smartfin Capital

Het tweede Smartfin-technologiefonds heeft 39 miljoen euro extra opgehaald, na de eerste closing van 200 miljoen.

Smartfin Capital kondigde eind november aan dat het 200 miljoen euro heeft opgehaald voor zijn nieuwe technologiefonds. Amper een maand later komt daar nog 38,6 miljoen euro bij in een tweede closing. Een derde closing komt er niet meer, zodat Smartfin Capital bijna 240 miljoen euro heeft om te investeren.

Schermvullende weergave De vijf managing partners van Smartfin Capital: Thomas Depuydt, Jurgen Ingels, Bert Baeck, Bart Luyten en Simon Dewaele.

Dat zo snel nog tientallen miljoenen extra binnenkwamen, is opmerkelijk. 'We hebben geen nieuwe investeerders meer gezocht, maar wel enkele partijen toegelaten waarmee we al in gesprek waren', zegt Jurgen Ingels, een van de oprichters.

Coucke

Bij de nieuwe investeerders zitten Alychlo, het fonds van ondernemer Marc Coucke (ex-Omega Pharma) en Belfius Insurance. Beide waren nog geen investeerder in het eerste fonds van Smartfin Capital.

Ingels is tevreden dat nieuwe institutionele aandeelhouders aan boord komen: 'Als we later nog een groter fonds willen oprichten, hebben we meer institutionele aandeelhouders nodig.' In Smartfin investeren traditioneel heel wat zakenfamilies, naast institutionele investeerders als BNP paribas Fortis en ING.

Eerste investering

Omdat Smartfin Capital I geen nieuwe investeringen meer doet, kan het tweede fonds meteen van start gaan met dossiers die al op de radar staan. Er lopen concrete gesprekken met drie Belgische en een Turks bedrijf en Ingels verwacht dat de eerste investeringen nog deze maand kunnen plaatshebben.

Smartfin investeert in Europa, met een focus op de Benelux. Ingels, zelf een fintechpionier, onderstreept dat het fonds breder investeert dan enkel in fintechbedrijven. 'We kijken naar de bredere technologiesector en beperken ons niet tot software. Hardware kan ook, of traditionele bedrijven die door technologie gedigitaliseerd kunnen worden', zegt Ingels. Interessegebieden zijn ook 5G en predictive maintenance (het vervangen van componenten voordat ze stuk gaan).