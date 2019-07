Coucke verkoopt seniorenalarm Zembro aan Option-moeder

De investeringsmaatschappij Alychlo van de Vlaamse ondernemer financiert de overname door de Leuvense groep Crescent van Eric Van Zele, waar Marc Coucke eveneens in het kapitaal zit.

Marc Coucke heeft een oplossing gevonden voor Uest, de noodlijdende vennootschap achter het seniorenalarm Zembro. Dat werd in 2015 gelanceerd als slimme oplossing voor hulpbehoevende mensen. Het alarm bestaat uit een futuristisch horloge met een bijhorende app. In geval van nood slaat het toestel alarm en kunnen anderen, zoals familieleden, verwittigd worden. Via plaatsbepaling toont het systeem dan waar de drager van het horloge zich bevindt en kan contact worden gelegd.

Het idee voor de Zembro ontstond in 2013 tijdens een reis van een groep Vlaamse onderemers naar Silicon Valley. Aangestoken door het technologieoptimisme in de VS vatten ze het plan op om te tonen dat het ook bij ons mogelijk is digitaal te innoveren.

Vers kapitaal

Maar de uitbouw van het bedrijf bleek moeilijker dan gedacht. Er zijn intussen 4.000 actieve klanten, een pak minder dan gepland. Voor eind 2018 lag de lat aanvankelijk op 60.000 stuks. Uest slorpte ook veel geld op. Er waren diverse kapitaalverhogingen nodig: begin dit jaar legden Marc Coucke en het ziekenfonds Partena nog eens 3 miljoen euro op tafel.

In mei raakte bekend dat Coucke een koper zocht voor het bedrijf. Zijn vehikel Alychlo heeft het als hoofdaandeelhouder (70%) voor het zeggen bij Uest. Partena is de tweede referentieaandeelhouder. Een reeks bekende Vlaamse ondernemers, onder wie technologie-expert Peter Hinssen, zit eveneens in het kapitaal.

'Symbolische waarde'

De oplossing voor Uest zit bij de Leuvense beursgenoteerde technologiegroep Crescent van ex-Barco-CEO Eric Van Zele, waartoe ook de gewezen technologieparel Option van Jan Callewaert behoort. Crescent meldt vrijdagavond in een persbericht dat het bedrijf achter de Zembro verhuist naar de groep. Alle aandeelhouders van Uest verkopen hun belang. Dat gebeurt volgens Van Zele tegen 'een symbolische waarde'. Een bedrag wil hij niet kwijt.