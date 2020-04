Covid-19 raakt Barco midscheeps

De krimp was grootste bij de Enterprise-tak, met 22 procent. In de tak Healthcare was er wel nog 10 procent groei, onder meer door de sterke vraag naar radiologie-oplossingen van op afstand als gevolg van covid-19.

Zwaarst getroffen is de Entertainment afdeling, in 2019 goed voor 40 procent van de groepsomzet. Die afdeling levert projectoren en schermen voor bioscopen en grote evenementen , net twee sectoren die midscheeps worden getroffen door de coronacrisis.

De grote muziekfestivals sneuvelen bij bosjes en zowat de hele wereld kijkt in lockdown thuis Netflix in plaats van naar de bioscoop te trekken. In dit klimaat gaan bioscopen niet snel weer in nieuwe state-of-the-art projectoren investeren.