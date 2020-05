Crescent krijgt betalingsuitstel van banken

Het Leuvense technologiebedrijf Crescent, dat Option van de ondergang redde, ziet de markt in internet of things vertragen. Om de impact te beperken drukt Crescent de kosten en schort zijn kapitaalaflossingen op.

Ook Crescent ontsnapt niet aan de coronacrisis. In het eerste kwartaal van 2020 bleef de omzet 12 procent onder budget, lezen we in het jaarverslag van 2019. 'Dat is vooralsnog in lijn met de jaaromzet van vorig jaar', luidt het.

De verschillende activiteiten tonen een gemengd beeld. Met de IT-diensten (cloud, datacenters, servers en storage) en de ledverlichting gaat het goed, zegt CEO Alain Van den Broeck. De twee Nederlandse dochters hebben niettemin een aanvraag ingediend voor werktijdverkorting.

'De IT-diensten verlopen grotendeels via vaste contracten die doorlopen. En ook de leds doen het tot nu toe vrij goed, al is de toekomst wat onzeker. De klanten daar zijn overheden met plannen en budgetten die vastliggen.'

'Hout vasthouden'

Option - ooit een wereldspeler met een beurswaarde van meer dan 1 miljard euro - is een ander verhaal. De verkoop van Cloudgate (dat machines met elkaar verbindt over het internet) vertraagt. Van den Broeck: 'In het eerste kwartaal werden projecten in Aziƫ verschoven. Nu daar heropgestart wordt, vertraagt Europa. In de VS blijft het heel goed gaan, touch wood.'

Om de impact van de omzetvertraging op de resultaten te beperken wordt bij Option maar drie dagen op de vijf gewerkt. 15 van de ruim 100 medewerkers werden op tijdelijke werkloosheid gezet. De CEO hoopt dat Europa vanaf het derde kwartaal weer wakker wordt, 'al is voor iedereen onduidelijk wat op ons afkomt'.

Crescent neemt daarom het zekere voor het onzekere en neemt maatregelen om de liquiditeitspositie en de kasstromen zo goed mogelijk te beschermen. Het vroeg en verkreeg van de banken uitstel van de kapitaalaflossingen op de lopende leningen. De intrestbetalingen blijven wel lopen.

Overheidssteun

Het bedrijf zegt in het jaarverslag ook dat het niet zal nalaten 'waar en wanneer mogelijk' een beroep te doen op overheidsmaatregelen die bedrijven moeten helpen de impact van de coronacrisis op te vangen, zoals het uitstellen van schulden voor btw en bedrijfsvoorheffing.

Eind maart bedroeg Crescents cashpositie 750.000 euro, tegen 434.000 euro begin dit jaar. Het liquiditeitsplan van het bedrijf mikt eind dit jaar op een cashpositie van 600.000 euro.

Crescent, waar voorzitter Eric Van Zele de plak zwaait met ruim een derde van de aandelen, sloot 2019 af met 6,2 miljoen euro schulden. Een stijging met 1,4 miljoen euro ten opzichte van eind 2018. Het boeken van leaseovereenkomsten, boekhoudregel IFRS 16 in het jargon, dreef de schulden met 2,3 miljoen euro op.