Crescent krijgt opnieuw vers geld om te overleven

In afwachting van de beloofde 'ultieme turnaround', stoppen de grootaandeelhouders het technologiebedrijf nog maar eens extra cash toe.

'De ultieme turnaround' staat nu echt wel in de steigers', zegt Crescent-voorzitter en -grootaandeelhouder Eric Van Zele in het voorwoord bij het jaarverslag over 2018. Het zal nodig zijn: het jaarverslag leert dat het technologiebedrijf over boekjaar 2018 voor de tiende keer in de jongste elf jaar in het rood dook. Alleen in 2012 was er een - kleine - winst.

Door de aanhoudende verliezen - over boekjaar 2018 bloedde Crescent operationeel weer 2 miljoen cash - kijkt het bedrijf weer tegen de bodem van de kas aan. Eind 2018 had Crescent nog 600.000 euro op de rekening staan.

Vorige maand sprongen de grootaandeelhouders (opnieuw) bij, leert de passage met de 'belangrijkste gebeurtenissen na het afsluiten van het boekjaar'. Van Zele verschafte een krediet van 450.000 euro, Marc Coucke kwam via zijn holdilng Alychlo over de brug met 400.000 euro. 'Enkele kleinere aandeelhouders' beloven 200.000 euro in te brengen.

In totaal dus ruim 1 miljoen euro. Dubbel zoveel als de 'ongeveer half miljoen' die Van Zele begin dit jaar aangaf. In dat interview gaf Van Zele aan dat hij Crescent op de kaart wil zetten als een speler in het internet der dingen, de trend waarbij wereldwijd steeds meer toestellen met het internet verbonden zijn. In het jaarverslag zegt Crescent kansen te zien in onder luchtkwaliteitsbewaking en slimme verlichting.

Revisor

Succes is niet gegarandeerd, leert pagina 120 van het jaarverslag. Daar onthoudt de revisor zich van een oordeel over de jaarrekening.

'De 3-jarenplannen gaan uit van een significante groei in omzet en brutomarge (...). Deze plannen vertegenwoordigen voor een aantal activiteiten een trendbreuk of versnelling ten opzichte van de gerealisieerde resultaten in 2018. Zij veronderstellen tevens belangrijke kostenbesparingen en het kunnen handhaven van de werkkapitaalpositie', klinkt het in een omfloerste maar duidelijke kanttekening.

In afwachting van de verhoopte transformatie blijft Crescent bij een jaar na jaar krimpende omzet dus verlieslatend. De brutobedrijfswinst (rebitda) kleurde 0,2 miljoen in het rood. Netto was er door de afboeking van goodwill meer dan 25 miljoen euro verlies.