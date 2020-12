Cryptobeurs Coinbase trekt naar Wall Street

Coinbase, een van 's werelds grootste handelsplatformen voor de bitcoin en andere virtuele munten, kondigde donderdag aan naar de beurs te trekken. Door die operatie zal de aandacht voor de verziekte bedrijfscultuur van Coinbase allicht nog toenemen.

Met naar eigen zeggen 35 miljoen gebruikers in meer dan honderd landen, waaronder Belgiƫ, geldt Coinbase als een van de grootste handelsplaatsen waar je bitcoins en andere virtuele munten kan kopen of verkopen.

Het bedrijf werd een achttal jaar geleden opgericht door Brian Armstrong en Fred Ehrsam, respectievelijk een programmeur bij Airbnb en een voormalige trader bij de zakenbank Goldman Sachs, die al snel het potentieel van de toen nog prille bitcoin-markt zagen.

8 miljard waardering coinbase Bij de recentste kapitaalronde in 2018 werd Coinbase gewaardeerd op 8 miljard dollar.

Intussen zijn ook de grote investeerders overtuigd van dat potentieel. Coinbase haalde sinds 2012 al 500 miljoen dollar aan groeikapitaal aan en trok ook de aandacht van grote banken zoals het Spaanse BBVA of van de New York Stock Exchange, de uitbater van de beurs van New York. Bij de recentste kapitaalronde, in 2018, werd Coinbase al op 8 miljard dollar gewaardeerd.

Beursgang via blockchain

Die waardering is intussen allicht stevig opgelopen nu de bitcoin weer het ene record na het andere breekt. Donderdag nog wipte de virtuele munt voor het eerst over de grens van 23.000 dollar.

Coinbase maakt van die koersopstoot en de hernieuwde aandacht voor de bitcoin gebruik om zijn beursplannen aan te kondigen. Het bedrijf uit San Francisco maakte donderdag bekend dat het bij de Amerikaanse financieeltoezichthouder een aanvraag heeft ingediend om naar de beurs te gaan. Details van die operatie - de timing, het aantal aandelen dat wordt aangeboden, de waardering - staan nog niet vast.

Coinbase is er spiritueel op ingesteld om via tokens op de blockhain te worden verhandeld. Fred Ehrsam Mede-oprichter Coinbase

Het valt nog af te wachten of Coinbase op de traditionele manier naar de beurs trekt, via een operatie die begeleid wordt door zakenbankiers. In een eerder interview met het Amerikaanse zakenmagazine Fortune had medeoprichter Ehrsam gezegd dat Coinbase er 'spiritueel' op is ingesteld om vrij verhandeld te worden via digitale activa of 'tokens' die op de blockhain worden verhandeld. Dat is de achterliggende technologie waar ook de bitcoin op draait.

Maar de kans is klein dat de Amerikaanse toezichthouders op dezelfde lijn zitten als Ehrsam. Een mogelijke oplossing is een 'direct listing', waarbij investeerders hun Coinbase-aandelen rechtstreeks verkopen aan het publiek. Eerder trokken ook bedrijven als Spotify en Slack zo naar de beurs.

Black Lives Matter

Waarnemers zien in de beursplannen van Coinbase nog maar eens een bewijs dat de bitcoin volwassen is geworden. De recente koersopstoot van de virtuele munt is voor een flink stuk het werk van grote, institutionele beleggers. Vroeger haalden die hun neus op voor de bitcoin, maar in tijden van massale geldcreatie beginnen ze de cryptomunt steeds vaker als een manier te beschouwen om hun vermogen veilig te stellen. Als een gigant als Coinbase een beursnotering krijgt, kan dat het statuut van de bitcoin als veilig toevluchtsoord helpen bevestigen.

Ondanks de niet te stuiten opmars van de bitcoin was 2020 geen al te best jaar voor Coinbase, althans op het vlak van de public relations. Het handelsplatform kwam de voorbije maanden meermaals onder vuur te liggen voor discriminatie op de werkvloer.

In een blog aan het personeel benadrukte CEO Brian Armstrong dat Coinbase 'apolitiek' is en dat discussies over sociale kwesties niet op de bedrijfsvloer of via communicatiekanalen van de firma mogen worden gevoerd.

Eind november wijdde The New York Times nog een uitgebreid stuk aan Coinbase, waarin voormalige werknemers getuigden dat Afro-Amerikaanse werknemers minder snel werden aangeworven of kans maakten op promotie.

De aantijgingen kwamen er na een turbulente herfst, waarin CEO Brian Armstrong weigerde een standpunt in te nemen in de 'Black Lives Matter'-discussie. In een blogpost aan het personeel benadrukte hij dat Coinbase 'apolitiek' is en dat discussies over sociale kwesties niet op de bedrijfsvloer of via de communicatiekanalen van de firma mogen worden gevoerd.