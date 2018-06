Cryptomunten nemen nieuwe duik door strenger toezicht

De Japanse overheid heeft vijf van de zes grootste marktplaatsen in Japan aangemaand om hun controles op witwassen te verscherpen . De cryptobeurzen moeten tegen 23 juli een plan voorleggen waarin ze aangeven welke maatregelen ze gaan nemen.

Het strengere optreden van overheden in de hele wereld zet al weken een domper op de koers van de bitcoin en andere munten, en dat is vandaag niet anders.

Volgens gegevens van de website Coinmarketcap is de bitcoin nu nog een goede 6.100 dollar waard, een duik van acht procent in 24 uur. Tegenover de piek van afgelopen december verloor de referentiemunt in cryptoland al zowat twee derde van zijn dollarwaarde.