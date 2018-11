Cryptopaniek doet bitcoin crashen

Het was een heuse horrorweek voor de bitcoin. De virtuele munt verloor in een week liefst een derde van zijn waarde. De bitcoin noteert nu lager dan 4.000 dollar en staat daarmee 80 procent onder de piekwaarde van 20.000 dollar die de cryptomunt eind vorig jaar haalde. Ook andere cryptomunten hadden het de voorbije week zwaar te verduren.

'De crash is te wijten aan één ding', zei Tony Gu, de oprichter van NEO Global Capital, aan The Wall Street Journal. 'Paniek.' De dalende handelsvolumes tonen aan dat veel speculanten de markt de rug toekeren. De nervositeit op de markt bereikte een hoogtepunt toen bleek dat de miners van cryptovaluta - partijen die complexe rekenoefeningen met supercomputers oplossen om de digitale munten op de markt te brengen - hun interesse in de bitcoin verloren.

Maar nu is dat geloof weg. Volgens Blockchain Ltd., een bedrijf dat diensten aanbiedt voor cryptovaluta, investeren steeds minder miners in de ontginning van de bitcoin. Aan de huidige prijzen is het ontginnen van bitcoins voor veel miners niet meer rendabel. Verschillende chipleveranciers zoals Nvidia, die profiteerden van de bitcoinhype, voelen de verminderde interesse in hun resultaten.