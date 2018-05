DP World en Richard Branson bouwen supersnelle vacuümtrein

'Cargospeed' heet het nieuwe project van DP World en Virgin Hyperloop One. Op basis van de hyperlooptechnologie van Elon Musk willen ze producten en mensen aan topsnelheid vervoeren.

Treinen zonder bovenleiding die lijken te zweven boven de grond en aan speedtempo door de ruimte zoeven? Het klinkt zeer futuristisch, maar binnenkort is het misschien wel de realiteit schrijft de Amerikaanse nieuwszender CNN.

In Dubai, een van de zeven emiraten aan de Perzische Golf, heeft de Dubai Road and Transport Authority (RTA) begin dit jaar een levensgroot prototype van een 'hyperloop pod' onthuld. Het transportmiddel van de toekomst is noch aangekondigd noch operationeel, maar sommige insiders beweren dat het tegen 2021 mensen en goederen gaat vervoeren over de zanderige snelwegen van Dubai .

Elon Musk

Misschien doet de hyperloop wel een belletje rinkelen. Enfant terrible en visionaire ondernemer uit de tech-industrie Elon Musk introduceerde namelijk het nieuwe concept al in 2012 en liet zijn twee bedrijven, Tesla en SpaceX, samenwerken om de technologie te ontwikkelen.

De 'vacuümtrein' is vergelijkbaar met buizenpost maar in plaats van post worden er mensen en goederen in een buis met lage luchtdruk aan hoge snelheid vervoerd in cilindervormige capsules (pods). Technisch gezien zou de futuristische trein topsnelheden tot 1.200 kilometer per uur kunnen halen en dat opent mogelijkheden voor een efficiënter transportsysteem.

Nog een enfant terrible

Over de jaren heen zijn ook andere ondernemers op de kar van hyperloopsystemen gesprongen en zo lijkt een revolutie in de transportsector plots niet meer zo ver weg.

Een van die ondernemers is Richard Branson, topman van het Britse Virgin. Hij maakte vorig jaar bekend geld te pompen in het bedrijf Hyperloop One en in de raad van bestuur te gaan zetelen. Het bedrijf veranderde van naam, Virgin Hyperloop One, en niet veel later tekende Branson himself een principeakkoord om zo'n supersnelle flitstrein tussen het Indiase Poona en Mumbai te lanceren.

Maar de ambities zijn groot: het bedrijf van Branson is nu een samenwerking aangegaan met het Arabische DP World, een van de grootste beheerders van containerterminals wereldwijd, om zo transportdiensten op lange afstanden aan te bieden.

Schermvullende weergave Cargospeed is het nieuwe project van het partnerschap tussen Virgin Hyperloop One van Richard Branson (foto) en DP World ©AFP

Als het van hen afhangt vliegen er binnen enkele jaren supersnelle capsules rond die zowel mensen als vracht van punt A naar punt B brengen en dit aan de snelheid van een vliegtuig en aan de kost van vrachtwagenvervoer. De testen halen wel nog geen 1.200 km/u: Brandson moet voorlopig tevreden zijn met een topsnelheid van 387 km/u.

E-commerce

Dat Branson een fascinatie heeft voor transport is geweten. De Britse miljardair stak ooit nog in een luchtballon de Atlantische Oceaan en de Grote Oceaan over en heeft ooit een poging ondernomen om het record 'om ter snelst de Atlantische Oceaan over steken met een zeilschip' te verbreken.

Om de druk op de overbevraagde en milieuvervuilende luchtvracht te verlichten, biedt 'DP World Cargospeed' de oplossing voor allerlei 'tijd-gevoelige' producten zoals voedingsproducten en medicijnen. Initiatiefnemers

Maar waar hij het toen eerder deed uit interesse, zit er nu wel degelijk een financieel motief achter. In een blogpost schrijft Rob Lloyd, Virgin Hyperloop's CEO, dat e-commerce een explosieve groei zal kennen in de toekomst. De groep verwacht dat e-commerce wereldwijd 516 miljard waard gaat zijn tegen 2025, onder andere dankzij de 'on-demand leveringen'.

'E-commerce heeft de kijk van consumenten en bedrijven op de leveringssnelheid helemaal veranderd. Vandaag zijn on-demand leveringen een competitief voordeel. Morgen zijn ze alomtegenwoordig', schrijft Lloyd. 'Om de druk op de overbevraagde en milieuvervuilende luchtvracht te verlichten, biedt 'DP World Cargospeed' de oplossing voor allerlei 'tijd-gevoelige' producten zoals voedingsproducten en medicijnen', zo wordt beloofd.

Pionier