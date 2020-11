Daikin investeert 140 miljoen in Gents onderzoekscentrum

De Japanse multinational Daikin, die warmtepompen en airco's maakt, investeert 140 miljoen in een nieuw onderzoeks- en ontwikkelingscentrum in Gent. Op termijn moet dat 180 bijkomende jobs opleveren.

Naast het onderzoekscentrum dat Daikin sinds 2012 had uitgebouwd in zijn hoofdzetel Oostende beschikte het Japanse bedrijf al enkele jaren over een vestiging in Gent om nieuwe toepassingen te ontwikkelen.

Beide locaties barsten stilaan uit hun voegen, zegt HR-manager Hilde Goossens. Met zijn zogenaamde Green Deal wil Europa tegen 2050 volledig klimaatneutraal zijn. Daikin zegt daar volop op te willen inspelen via bijvoorbeeld nieuwe technologie om energie-efficiƫntie te verbeteren of nog betere warmtepomptechnieken.

Extra jobs

'Tegelijk werken we al jaren samen met de UGent, en vanuit die positieve ervaring hebben we besloten om het hele onderzoekscentrum naar Gent te brengen', zegt Goossens.

380 Tegen 2025 zullen er volgens Daikin 380 mensen werken in de nieuwe Gentse vestiging.

Daikins onderzoeksafdeling telt vandaag een tweehonderdtal werknemers, van wie zo'n vijftig in Gent. Door de beslissing van woensdag zal het grootste deel van het personeel van de onderzoekscentra in Oostende naar Oost-Vlaanderen verhuizen. Op termijn komen er wel extra banen bij. Tegen 2025 zal de het nieuwe researchcentrum in Gent 380 werknemers tellen.

Het nieuwe kantoorgebouw van Daikin komt naast de bestaande vestiging in Tech Lane Ghent, het technologiepark in Gent dat vandaag al meerdere IT- en biotechbedrijven en universitaire onderzoekscentra huisvest. Het nieuwe kantoorcomplex zou eind 2023 klaar moeten zijn en in totaal vijfhonderd mensen kunnen huisvesten.