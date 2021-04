Dalí vs. DALL-E

Artificiële intelligentie wordt nu ook creatief, het laatste baken van menselijke superioriteit. Moeten we ons zorgen maken? Nee, schrijft Robovision-CEO Jonathan Berte.

De voorbije decennia heeft de mens in de strijd om de superioriteit op aarde telkens weer trofeeën moeten afstaan aan AI. Die van het snelst rekenen, het best schaken, het best Memory spelen. Zelfs bij het griezelig complexe spel 'Go' ging de wisselbeker van menselijke naar artificiële intelligentie. Maar niet getreurd, want mensen zijn creatief. Wij hebben zelfs onze eigen aardlaag gemaakt. Zo’n AI kan trouwens toch niets scheppen, enkel herhalen en berekenen. Toch?

Van de troon gestoten

OpenAI (een AI-lab in San Francisco mee opgericht door Elon Musk, red.) lanceerde een tijdje geleden DALL-E. Dat AI-model is in naam een samenraapsel van WALL-E en Salvador Dalí, en is de laatste horde die werd genomen in de ontwikkeling van artificiële intelligentie. Geef DALL-E tekst en hij geeft je een bijbehorend beeld. 'Give me an image of an evil virus', en dan produceert DALL-E een gifgroene bolster met donkere wenkbrauwen en een lepe grijns.

Zoals de verwijzing naar Dalí doet vermoeden, is creativiteit een ontzettend belangrijk aspect van dit nieuw stukje AI. DALL-E is in staat een nieuw beeld te genereren met als input een of meerdere woorden. Ik herhaal: de AI creëert een nieuw beeld. Dat doet sterk denken aan de werkzaamheden van Dalí. Zijn kunstwerken toonden vreemde mutaties van elementen uit onze werkelijkheid. Gesmolten klokken, verlaten steden, kreeften om mee te telefoneren. Hij had ook een beeld kunnen maken met, ik zeg maar iets, een radijs, in een tutu, die met een hond gaat wandelen. Of nee, sorry. Dat was DALL-E, niet Dalí.

Beste kunstenaars, advocaten en anderen die dachten dat AI ver van hun bed was: AI ligt intussen naast u, klaarwakker.

Als we nadenken over de impact van AI op creativiteit, komen we al snel uit bij de kwestie van IP, intellectuele eigendom. Creativiteit betekent iets produceren, iets uitvinden, en voor uitvindingen duiden wij graag auteurs aan. Hoewel hij een naam draagt, is DALL-E geen natuurlijk persoon, laat staan een rechtspersoon. Als OpenAI DALL-E full-time als beeldenproducent of kunstenaar zou inzetten, wie heeft dan recht op de mogelijke inkomsten uit de verkoop van zijn werk? OpenAI? DALL-E? En wie moet de boetes ophoesten als DALL-E van plagiaat wordt beschuldigd? Hij zou niet de eerste kunstenaar zijn die de grens bewandelt tussen productie en reproductie. Beste kunstenaars, advocaten en anderen die dachten dat AI ver van hun bed was: AI ligt intussen naast u, klaarwakker.

Het laatste baken