Daniel Ek, Zweedse lefgozer wil uw oren domineren

Toen Daniel Ek in 2006 met Spotify begon, wilde hij de muziekindustrie veranderen. 15 jaar is dat gelukt, en ligt de lat hoger. De 37-jarige Zweed zal niet rusten voor hij het monopolie heeft op uw oren.

Spotify, sinds 2018 beursgenoteerd, gaf woensdag inzage in zijn jaarcijfers. De flink aangroeiende actieve gebruikers (+27% tot 345 miljoen), betalende abonnees (+24% tot 155 miljoen) en omzet (+16,4% tot 7,9 miljard) werden overstemd door het aanzwellende verlies (581 miljoen euro) en een conservatieve omzetprognose. Het aandeel kreeg op Wall Street een oplawaai.

Het zal oprichter en CEO Daniel Ek worst wezen. Elders in de cijfers zag hij tekenen dat zijn langetermijnstrategie aanslaat. Die is kort maar krachtig samen te vatten: Spotify wil niet langer enkel de wereldleider zijn in de digitale consumptie van muziek, het wil domineren in elke vorm van geluid.

Joe Rogan

Om die reden pompte Spotify de voorbije twee jaar bijna 1 miljard euro in podcasts. De Zweden kochten de mediabedrijven Gimlet, Parcast en The Ringer en sloten exclusieve overeenkomsten met de komiek en podcastster Joe Rogan, prins Harry en Meghan Markle en Michelle Obama.

Die wilde uitgaven leidden tot gefrons. Spotify maakte door zijn wankel businessmodel - 70 procent van zijn inkomsten vloeit naar de muziekindustrie - nog nooit winst. Niemand begreep de logica om fortuinen uit te geven aan podcasts, een format waar notoir weinig geld mee wordt verdiend.

Maar met de inzet op podcasts hoopt Ek een turbo te zetten op een andere inkomstenstroom dan abonnees. In een recent interview met Bloomberg TV gaf hij aan waar het hem om te doen is. 'De markt voor Amerikaanse radioadvertenties is met 18 miljard dollar groter dan de hele streamingindustrie', zei hij. Volgens Ek is het een kwestie van tijd voor die advertenties verschuiven van klassieke, lineaire radio naar on-demand, net zoals die trend er is geweest voor televisie.

Maar om adverteerders te overtuigen heb je een aandachtig publiek nodig. Daarin spelen podcasts een sleutelrol, lijken de kwartaalcijfers te bewijzen. Een kwart van de Spotify-luisteraars consumeert podcasts op de streamingdienst, en vooral: de luistertijd is in een jaar verdubbeld. Dat sterkt Ek in de overtuiging dat hij op de juiste weg is.

Ferrari van club tot club

Niet dat de Zweed ooit veel aan zichzelf heeft getwijfeld. Sinds zijn 13de timmert Ek aan de weg als ondernemer. Hij begon met het programmeren van websites voor lokale bedrijven. Toen de aanvragen binnenstroomden, zette hij zijn klasgenoten aan het werk op de schoolcomputers. Op zijn 18de verdiende Ek 50.000 dollar per maand.

Omdat hij aan de universiteit zijn draai niet vond, besloot hij een online marketingbureau op te richten. Dat verkocht hij op zijn 23ste voor 1,25 miljoen dollar. Met dat geld liet hij het aanvankelijk breed hangen. Ek reed in een Ferrari van nachtclub naar nachtclub, tot hij naar eigen zeggen overvallen werd door de holheid van zijn bestaan. Op zoek naar een nieuw levensdoel besloot hij met muziek en technologie zijn twee passies te combineren in Spotify.