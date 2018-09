Daniel Zhang volgt Jack Ma op bij Alibaba

Over een jaar, in september 2019, zal Daniel Zhang de plaats innemen van bestuursvoorzitter Jack Ma bij Alibaba, het grootste technologiebedrijf van China.

Zhang is al CEO van Alibaba. In september volgend jaar neemt hij daar ook de taak bij van voorzitter van de raad van bestuur. Het komende jaar dient om de overgang zo vlot mogelijk te laten verlopen.

Ma, die maandag 54 werd, richtte internetbedrijf Alibaba in 1999 op. Vandaag is het een van de grootste e-commercebedrijven ter wereld en met een beurswaarde van 363 miljard dollar het meest waardevolle bedrijf in China. Het vermogen van Ma wordt geschat op zo'n 35 miljard euro, wat hem de rijkste Chinees maakt.

Enkele dagen geleden lekte al uit dat Ma een stap opzij zou zetten. Hij wil zich meer toeleggen op filantropie en op onderwijs. Voor hij ondernemer werd, was Ma al leraar Engels. 'Er zijn nog veel dromen die ik wil najagen', zegt Ma in een mededeling aan personeel, klanten en aandeelhouders van Alibaba. 'Ik wil ook terugkeren naar het onderwijs, want dat is wat ik het liefste doe.'