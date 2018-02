‘Data worden belangrijker dan geld'

Digitale data overwoekeren de wereld, en dat zal leiden tot een nieuw soort kapitalisme, stelt de Oxfordprof Viktor Mayer-Schönberger. ‘Supersterfirma’s als Amazon en Facebook maken andere bedrijven irrelevant.’

Het volledige digitale universum - de hoeveelheid data die elk jaar wordt gecreëerd en gekopieerd - bedraagt volgens voorspellingen van het researchbureau IDC tegen 2025 minstens 180 zettabyte, ofwel 180 gevolgd door 21 nullen. Een vloedgolf, zegt Viktor Mayer-Schönberger, waarvan we ons de gevolgen amper kunnen voorstellen.

De Oostenrijkse hoogleraar internetregulering aan de universiteit van Oxford voorspelt een fundamentele herschikking van ons economisch systeem. Iets wat de uitgever van de Duitse vertaling van zijn nieuwe boek ‘De data-economie’ uitstekend heeft begrepen, want die gaf het de ronkende titel ‘Das Digital’.

Volgens Mayer-Schönberger gaan data fundamenteel de manier veranderen waarop mensen met elkaar transacties afsluiten. Traditionele bedrijven, banken bijvoorbeeld, delven het onderspit tegen digitale superfirma’s. Digitale assistenten - artificieel intelligente systemen zoals Alexa en Siri - gaan belangrijke beslissingen in onze plaats nemen. En voltijdse jobs zoals we die nu kennen - het leveren van diensten aan één organisatie in ruil voor een loon - worden ontrafeld in kleinere takenpakketten die werknemers zelf kunnen samenstellen.

Recht om vergeten te worden

De scherpe Oostenrijker met de priemende ogen vertelt er molenwiekend over in een hotellobby in Amsterdam, waar hij onlangs op boektournee was. Hij staat bekend als een van de experts bij uitstek over data en de bescherming ervan. ‘Big Data’, zijn boek uit 2013, liet de wereld kennismaken met de pro’s en contra’s van de opkomende datarevolutie en werd een bestseller.

Viktor Mayer-Schönberger De Oostenrijker Viktor Mayer-Schönberger (°1966) is professor internetregulering aan de universiteit van Oxford. Zijn onderzoek focust op de rol van informatie in een netwerkeconomie. Hij publiceerde tot nog toe elf boeken, waaronder de internationale bestseller ‘Big Data’ (samen met Kenneth Cukier), die in meer dan 20 talen verscheen. Zopas verscheen ‘De data-economie’.

Hij is ook een van de intellectuele vaders van het ‘recht om vergeten te worden’ op het internet, een idee dat regel werd in Europa. Sindsdien moeten zoekmachines (lees Google, dat in Europa een marktaandeel van ruim 90 procent heeft) bepaalde persoonlijke informatie verwijderen als gebruikers daar om vragen.

In ‘De data-economie’ gaat Mayer-Schönberger een stap verder dan in zijn vorige boek. Onze op geld gebaseerde economie wordt een economie gebaseerd op data. ‘Eeuwenlang zijn markten inefficiënt geweest, omdat kopers en verkopers enkel communiceerden via de prijs, en dus geld. Maar nu kunnen we niet alleen prijzen uitwisselen, maar ook informatie. Als je een reis boekt, lees je eerst de recensies over de plek waar je naartoe wilt, waardoor je er al vertrouwd mee bent voor je arriveert. Data leiden met andere woorden tot veel betere transacties.’

Als geld aan belang verliest als centrale schakel in de economie, welke gevolgen heeft dat dan voor de banken?

Viktor Mayer-Schönberger: ‘We betalen nog met geld, maar geld heeft niet langer de informatiefunctie die het vroeger had. Banken worden grotendeels betalingsbedrijven, payment providers. Een infrastructuur, zoals de telecombedrijven nu. Ze zullen concurrentie voeren op prijs en weinig winst maken. Daarvoor hebben ze geen marmeren paleizen meer nodig. In plaats van een centrale schakel in de huidige economie worden ze een van de vele schakels.’

Hoe moeten ze zich aanpassen?

Mayer-Schönberger: ‘Banken moeten zich heruitvinden. Ik ben al tientallen jaren bij mijn bank. Al die tijd vergaren ze bij elke transactie informatie over mij. Wat bieden ze me in ruil voor die gegevens? Niets. Waarom zou dat een leefbaar zakenmodel moeten blijven? Nieuwe, op informatie gebaseerde fintechbedrijven doen het beter. Er is een Britse start-up die focust op freelancers en automatisch een spaarpotje aanlegt voor belastingen en onkosten. Een Finse fintechstart-up is bank en accountant in één. Ze hebben je data toch, en dus gaan ze ermee aan de slag. En gratis. Je betaalt ervoor met je rekening. Als banken relevant willen blijven, moeten ze informatiedoorgeefluiken worden.’

Geldt dat ook voor andere bedrijven?

Mayer-Schönberger: ‘Bedrijven waren traditioneel het centrum van de economische activiteit. Zij hebben het netwerk en de informatie. Maar de datarevolutie zal ze kleiner maken. Ze zullen gedwongen worden minder rigide en minder hiërarchisch te worden, of mensen willen er niet meer voor werken. De werkgelegenheid zoals we die kennen uit het industriële tijdperk verandert.’

‘De oude logica is: een voltijdse job is gelijk aan 40 uur werken in ruil voor loon. Het is een bundel van rechten en plichten waarover heel weinig onderhandelingsruimte bestaat. In de toekomst zullen we onze status en identiteit meer halen uit een samenstelling van jobs. Bijvoorbeeld: 20 uur per week doe je een job die goed betaalt. 10 uur per week doe je iets waar je veel plezier aan beleeft. En misschien doe je nog 10 uur vrijwilligerswerk. Zo creëer je een individuele bundel, en kun je de organisaties waarvoor je werkt veel beter kiezen, omdat je meer informatie hebt. Een beperkt basisinkomen, een bedrag van rond 500 euro, moet die flexibiliteit mogelijk maken.’

Vandaag al zijn de grootste bedrijven degene die onze data opslorpen. Zijn zij in het voordeel?

Mayer-Schönberger: ‘Ja, enorm. Wat is Amazon? Een datarijk marktplatform. Ze koppelen data aan elk product, zodat ik, als consument, veel factoren heb om een beslissing te nemen. Het verbaast dus niet dat ze zo succesvol zijn. Hetzelfde met de App Store van Apple. Spotify ook: een markt voor mijn oren, mijn aandacht, maar wel een datarijke. Google. Airbnb. Facebook. Die supersterbedrijven zijn datarijke marktplatformen waardoor je er heel efficiënt vindt wat je zoekt. Die superbedrijven zijn nog maar het begin.’

Data verzamelen is één ding. Wat deze bedrijven ook doen, is in hoog tempo artificiële intelligentie ontwikkelen aan de hand van onze gegevens. Digitale assistenten als Alexa en Siri worden belangrijke partners in ons leven. Maar dat maakt die bedrijven nog machtiger.

Mayer-Schönberger: ‘Daarom moeten we het verplichten dat grote firma’s onze persoonsgegevens, geanonimiseerd uiteraard, ter beschikking stellen van andere bedrijven zodra hun marktaandeel boven een bepaalde drempel uit komt. Amazon bijvoorbeeld moet een deel van mijn data delen met een start-up die machine learning kan toepassen om nieuwe, betere assistenten te ontwikkelen. Om zo beter de voorkeuren en noden van consumenten te begrijpen. Creëer concurrentie tussen AI-assistenten, en je perkt de macht in.’

Gaan digitale assistenten betere beslissingen nemen dan wij?

Mayer-Schönberger: ‘Ja. Ze zijn slimmer in het verbinden van alle puntjes data. En wij mensen hebben een cognitieve vooringenomenheid die we niet kunnen overwinnen. Gedragseconomen hebben er bibliotheken over vol geschreven. Toen Steve Jobs de iPod voorstelde, zei hij dat de targetprijs 999 dollar was en dat Apple er maar 499 voor zou vragen. Dat was een cognitieve truc van Jobs. Iedereen applaudisseerde. 999 was totaal artificieel als ankerpunt voor een prijs. Omdat we altijd prijzen willen vergelijken, doen we dat meteen. Zulke vooroordelen leiden tot slechte beslissingen.’

Dus we moeten algoritmes vertrouwen, net op een moment dat we zien dat algoritmes vlot manipuleerbaar zijn?

Mayer-Schönberger: ‘We moeten nooit iets of iemand blind vertrouwen. Maar we moeten wel voorzichtig zijn met onze kritiek op algoritmes. Algoritmes voor digitale assistenten veranderen constant, omdat ze tot stand komen door een lerend systeem. Nieuwe feedback komt binnen en verandert het algoritme. Dat is machine learning. Dat is bijvoorbeeld helemaal iets anders dan het newsfeedalgoritme van Facebook, dat door mensen werd ontworpen. Moeten we menselijke algoritmes vertrouwen? Neen.’

Lopen we dan niet het risico dat we te afhankelijk worden van machines?

Mayer-Schönberger: ‘We moeten altijd de absolute vrijheid van keuze garanderen. Mensen moeten de beslissing van een digitale assistent kunnen volgen of hun eigen beslissing nemen, zelfs als die irrationeel is. Keuzevrijheid is heel belangrijk, want dan kunnen we die beslissingen delegeren aan een assistent voor dingen waar die assistent beter in is. Het herkennen van huidkanker of zo. Terwijl ik waarschijnlijk beter ben in het zoeken van een restaurant voor mijn vrouw op Valentijn.’

Keuzevrijheid is cruciaal, maar we verengen onszelf wel tot iets berekenbaars. Zijn wij als mens de som van onze data? Zijn onze data de best mogelijke representatie van onszelf?