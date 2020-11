De Balans | Bart Preneel

Deze week voerde Tesla een software-update uit nadat het Leuvense COSIC-lab onder leiding van professor Bart Preneel (57) de sleutel van een Model X had gehackt. Hier maakt de wereldautoriteit in cryptografie zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘De onderzoeksgroep die ik heb uitgebouwd en die internationaal zeer sterk staat. Om af en toe mijn gedachten te verzetten richtte ik in de jaren 80 de Interfak Big Band op. Ook die draait goed. Materiële dingen vind ik niet zo belangrijk. Ik moet me natuurlijk geen zorgen maken: ik heb een goed inkomen.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘In de eerste plaats mijn ouders. Voorts had ik enkele zeer inspirerende lesgevers. Dat begon met wiskundeleraars aan het Sint-Pieterscollege in Leuven. Later volgden docenten zoals professor Hugo De Man en mijn promotoren Joos Vandewalle en René Govaerts. Ze toonden me wat mogelijk was en openden deuren. Wat die mensen voor mij hebben gedaan kan ik nooit teruggeven: ze zijn nu met pensioen of emeritaat. Het enige wat ik kan doen, is zelf goed werk leveren.’

Investeert u in anderen?

‘Mijn werk aan de KU Leuven is een investering in de beveiliging van de brede maatschappij. Het hogere doel is erop toe te zien dat technologie de machtsrelaties niet omdraait. Ik ondersteun ook initiatieven om het debat op de politieke agenda te plaatsen en zie dat het klimaat stilaan keert. Al is die bewustmaking niet onze eerste opdracht. Wij academici moeten vooral technische oplossingen en alternatieven bedenken. De app Coronalert toont dat je contactopsporing perfect kan verzoenen met privacy. Het is een succesje: in België zijn er 2 miljoen gebruikers, in heel Europa - waar we ook onze bijdrage leverden - bijna 60 miljoen.’

‘Voorts leid ik jonge mensen op en probeer ik hen te inspireren, opdat ze goede onderzoekers worden. Van hen leer ik zelf ook veel. De balans met investeren in mijn naasten kan beter. Met het ouder en wijzer worden is er al meer evenwicht, maar in al mijn enthousiasme krijgt het werk soms voorrang terwijl dat niet zou moeten.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Twintig jaar geleden bouwde ik een omvangrijk Europees academisch netwerk op. In 2008 werd ik ook voorzitter van de International Association for Cryptologic Research. Door in dergelijke organisaties managementfuncties op te nemen konden we internationaal invloed uitoefenen op de onderzoekscultuur - en op de volgende generaties.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja. Ik kan wekenlang te weinig slapen, waardoor ik minder productief word. Twee jaar geleden kocht ik een sporthorloge dat mijn slaap meet. Toen ik geconfronteerd werd met grafieken die toonden dat ik gedurende lange periodes niet aan vijf uur kwam, drong het echt door. Sindsdien slaap ik meer.’

‘Mentaal maakte ik lang geleden een moeilijke periode door nadat drie van mijn doctorandi vrij kort na elkaar waren omgekomen door zelfdoding. Ik vroeg me af wat ik anders had kunnen doen. Doctorandi zijn niet zelden introverte mensen die zo’n doctoraat een beetje als een vluchtweg zien: ze storten zich in de wetenschap om niet aan andere problemen te moeten denken. Op een bepaald moment komen die problemen natuurlijk toch naar boven. De universiteit doet heel wat om hen dan te helpen, maar soms moeten we aanvaarden dat we niet alles kunnen oplossen.’

Schrijft u soms mensen af?

‘Ik werk altijd samen vanuit vertrouwen. Een beperkt aantal mensen verwacht voortdurend gecontroleerd te worden, en als dat niet gebeurt, maken ze daar misbruik van. Af en toe moet ik ingrijpen. Voorts heb ik moeite met mensen die vastzitten in bureaucratische regeltjes en spelletjes.’

En staat er winst op uw balans?

‘Ja. De grote voldoening zit in die goed draaiende onderzoeksgroep en in een honderdtal doctorandi en postdoctorale onderzoekers die ik opleidde. Ze zijn nu in binnen- en buitenland actief en leiden op hun beurt mensen op. Anderen werken voor bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. Dat laatste is de beste investering die je kan doen. Daar krijg je het meeste voor terug.’