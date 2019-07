De Bel20-leverancier die haast niemand kent

Tal van bekende Belgische en buitenlandse bedrijven, onder wie zes Bel20’ers, kunnen maar groepscijfers opstellen en publiceren dankzij de hulp van Sigma Conso, een kleine maar snelgroeiende Belgische onderneming.

Het is als concern met vele internationale vertakkingen vaak een hele klus: al die cijfers van de filialen in soms andere munteenheden en met uiteenlopende boekhoudregels in geconsolideerde groepscijfers gieten. Zeker als er sprake is van tijdsdruk, zoals bij beursgenoteerde bedrijven.

Financieel directeurs en hun teams kunnen daarvoor terugvallen op externe specialisten zoals leveranciers van software, denk aan Oracle, SAP of Wolters Kluwer, en consultants. In dat marktsegment is met Sigma Conso ook een onbekend, maar daarom niet minder belangrijk, Brussels bedrijf actief. De Sigma in de naam staat voor de gelijknamige Griekse letter die ook gebruikt wordt om een som aan te duiden en Conso verwijst naar het consolideren van groepscijfers.

Academie

Sigma Conso heeft niet alleen eigen software in huis. ‘We hebben ook een academie die opleidingen geeft, zelfs aan mensen van de Nationale Bank en in het buitenland, tot in Ivoorkust’, zegt CEO Dominique Galloy. ‘Daarnaast zijn we actief als consultant en leveren we interim-managers. We zijn de enige in de sector die zo’n combinatie aanbiedt.’

Overnames behoren tot de mogelijkheden. Dominique galloy ceo sigma conso

Het bedrijf werd in 2002 boven de doopvont gehouden door de Belg van Britse afkomst Allen White, een gerenommeerd expert in de materie. White, een wiskundige van opleiding, schreef al in 1980 de eerste consolidatiesoftware voor de toenmalige holding Generale Maatschappij van België. Enkele jaren later richtte hij een eerste onderneming op. White is nog altijd actief betrokken bij Sigma Conso. Hij is ook nog aandeelhouder, samen met Galloy en vijf anderen.

Hij kreeg hulp van zijn vrouw Annie Frère, ook een wiskundige. Frère is slechts ver familie van wijlen Albert Frère. Dat belet niet dat de Frère-holding GBL en Ergon, het investeringsfonds uit de Frère-groep, klanten zijn van Sigma Conso. ‘Maar dat is toeval’, verzekert Galloy.

Galapagos

Naast GBL werkt Sigma Conso nog voor vijf andere Bel20’ers: Colruyt, Galapagos, Proximus, Sofina en Umicore. Op de lange referentielijst staan tal van andere grote Belgische en buitenlandse groepen zoals D’Ieteren, Duvel Moortgat, Besix, TVH, Jan De Nul, Greenyard, Ravago, Katoen Natie, Eiffage, Auchan en IKEA.

‘Alleen al voor onze software hebben we meer dan 200 Belgische klanten en wereldwijd zitten we boven de 600. Nochtans zijn we pas in 2011 internationaal gegaan. Daarvoor waren we vooral actief in België en Luxemburg’, zegt Galloy. Ongeveer 80 kleinere groepen nemen de software niet af, maar laten hun geconsolideerde cijfers opstellen door Sigma Conso. Daarnaast zijn er nog indirecte klanten, via de grote consultants zoals Deloitte, KPMG, EY en PwC.

Internationalisering

Sigma Conso heeft bijna 50 mensen in dienst die deels in het buitenland werken, in kantoren in Europa en Azië (Singapore, Indonesië en Maleisië). Om de groei te ondersteunen zoekt het bedrijf een tiental nieuwe mensen, ook voor de verdere internationalisering. ‘We kijken onder meer naar het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië. Overnames behoren ook tot de mogelijkheden. Onze groei zal vooral van het buitenland moeten komen, door de beperkte omvang van België. Er zijn in ons land een kleine 1.000 bedrijven die groepscijfers consolideren. In Frankrijk zijn dat er 5.000.’