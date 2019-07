De Facebook-miljonair die ruimteproject Branson naar de beurs helpt

Chamath Palihapitiya, die opklom van arme immigrant tot rijke trendsetter, stopt 100 miljoen dollar in Virgin Galactic.

‘Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vechten ze tegen je, en dan win je.’ Het citaat, vaak toegeschreven aan de Indiase vrijheidsstrijder Mahatma Gandhi, is de lijfspreuk van Chamath Palihapitiya, de durfkapitalist uit Silicon Valley die uit eigen zak 100 miljoen dollar investeert in Virgin Galactic, het ruimtetoerismebedrijf van de Brit Richard Branson.

Palihapitiya’s beursgenoteerde investeringsvehikel Social Capital legt daar nog eens 700 miljoen dollar bij en fuseert met Virgin Galactic, dat daardoor het eerste ruimtetoerismebedrijf op de beurs wordt. Niet Branson, maar Palihapitiya wordt de voorzitter van het fusiebedrijf.

American Dream

Zijn levensverhaal leest als de American Dream. De geboren Sri Lankaan (42) immigreerde als jong kind met zijn ouders naar Canada, op zoek naar een beter bestaan. Zijn vader was werkloos, zijn moeder werkte als huismeid. ‘Ik groeide superarm op en wou er alles aan doen om rijk te doen. Ik was geobsedeerd door de miljardairslijst van het magazine Forbes en droomde ervan erin te staan’, zegt hij in interviews.

Na succesvolle ingenieursstudies in Canada trok hij snel naar Silicon Valley in Californië. Op zijn 26ste was hij de jongste ‘vice president’ ooit bij de internetreus AOL. In 2007 werd hij een van de eerste werknemers van Facebook, waar hij de werving van nieuwe gebruikers overzag.

Facebook

De beursgang van Facebook leverde hem honderden miljoenen dollars op en is de basis van zijn vermogen, dat op 1 miljard dollar geschat wordt. Dat belet hem niet erg kritisch te zijn voor zijn voormalige werkgever. ‘We hebben bij Facebook tools gemaakt die het sociale weefsel van onze maatschappij uit elkaar rukken’, zei hij eind 2017 in een gesprek met studenten.

De techmanager vormde zich geleidelijk om tot een van de belangrijkste investeerders van Silicon Valley. Bij Social Capital haalde hij Adam Bain, de voormalige nummer twee van het sociale netwerk Twitter, binnen. Branson prees beiden gisteren als ‘visionaire business leaders’.

Bitcoin

De belangrijkste drie beleggingen van Social Capital zijn Amazon, bitcoin en de basketbalclub Golden State Warriors, de winnaar van drie van de vijf jongste NBAtitels. Palihapitiya zit in de raad van bestuur van de topclub. Social Capital bezat ook 10 procent van Slack toen dat zakelijke communicatieplatform onlangs naar de beurs trok.

Nu zet de topinvesteerder, die een verwoed pokerspeler is, volop in op Virgin Galactic. ‘Of het nu gaat om de transitie naar de Amazon-economie, de opgang van bitcoin of die van Slack, ik heb een goed trackrecord in het vroeg opmerken van een trend’, verklaarde Palihapitiya gisteren op de zakenzender CNBC, in een gezamenlijk interview met Richard Branson. ‘Ik leg mijn eigen centen niet op tafel tenzij er een interessante verhouding is tussen risico en beloning. Dat is hier het geval.’