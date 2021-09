De boomende business achter de Brugse blokkendoosletters

Als nieuwe mouwsponsor van Club Brugge komt de Nederlandse cryptobeurs Blox almaar prominenter in beeld in Vlaanderen. Maar wat stelt het bedrijf achter dat blokkendooslogo op de shirts van Hans Vanaken en co. eigenlijk voor?

Tijdens de Champions League-wedstrijd tegen PSG woensdagavond kwamen ze niet in beeld, maar wie de nationale voetbalcompetitie volgt, heeft ongetwijfeld al de strakke logo's van Blox gespot op de mouw van shirts van Club Brugge.

De essentie Het Nederlandse cryptobedrijf Blox sloot onlangs een sponsorcontract van twee jaar met Club Brugge.

Blox maakt handel in bitcoin en andere virtuele valuta mogelijk via zijn app en is begin dit jaar begonnen aan een reclameoffensief in ons land. Intussen telt het 350.000 geregistreerde gebruikers.

Achter Blox schuilt een ancien in de cryptowereld: BTC Direct, een bedrijf uit Nijmegen, werd in 2013 opgericht door de ondernemers Mike Hutting, Davy Stevens en Mark Bakker. BTC Direct is zelf ook een handelsplatform en telt meer dan 1 miljoen accounts.

Zowel Blox als BTC Direct groeit als kool en zijn winstgevend. BTC Direct haalde vorig jaar 11 miljoen euro aan groeikapitaal op bij één investeerder die anoniem wil blijven.

Het cryptobedrijf uit Nijmegen, waar klanten in virtuele munten zoals bitcoin, ethereum of cardano kunnen handelen, sloot deze zomer een opmerkelijk contract met de landskampioen. Tijdens de wedstrijden in België zullen de blokkendoosletters van Blox twee jaar lang te zien zijn op de mouwen van Hans Vanaken Charles De Ketelaere en co.

Crypto-anciens

Achter Blox schuilen een drietal Nederlandse entrepreneurs die al een eeuwigheid meegaan in de crypto-industrie. Mike Hutting en Davy Stevens, twee economiestudenten uit Nijmegen, richtten samen met Mark Bakker, een bevriende advocaat, in 2013 hun eerste bitcoinhandelsplatform op: BTC Direct.

'We hadden toen vrienden over een nieuw beloftevol betaalnetwerk horen praten', zegt CEO Mike Hutting . 'Maar toen we effectief bitcoins wilden kopen, bleek dat heel omslachtig. We dachten dat we meer mensen konden overtuigen via een gebruiksvriendelijk platform met een Nederlands adres en een Nederlandse naam.'

Vandaag heeft BTC Direct meer dan 1 miljoen geregistreerde klanten in heel Europa. 'Maar tijdens de vorige bitcoinpiek, in 2017, beseften we dat onze software voor veel mensen nog altijd te ingewikkeld was. We werkten een platform uit dat zo eenvoudig en veilig mogelijk was.'

Dat werd dus Blox, een app die je persoonlijke bankrekening koppelt aan een account om in virtuele munten te investeren. 'Nadat we je identiteit hebben gelegitimeerd kan je meteen euro's storten via Bancontact of overschrijven. Daarna kan je in principe vanaf 1 euro investeren.'

Blox raakte begin dit jaar pas echt op stoom toen de bitcoin aan een explosieve klim begon. 'Intussen tellen we 350.000 registraties in België en Nederland. Het gaat hard. Vorige week hebben we 15.000 nieuwe accounts geregistreerd bij BTC Direct en Blox.'

Beleggers in virtuele munten moeten beseffen dat ze zich wagen op een niet-gereguleerde markt. Wie zijn geld kwijt is, kan dat niet terugvorderen. Toezichthouders proberen wel meer grip te krijgen op de crypto-industrie. Blox moet zich in Nederland registreren bij de centrale bank. 'Dan wordt gecheckt of onze bestuurders wel voldoende betrouwbaar zijn en wordt onze organisatie doorgelicht', zegt Hutting.

Tijdens de vorige bitcoinpiek, in 2017, beseften we dat onze software voor veel mensen nog te ingewikkeld was. Mike Hutting Medeoprichter en CEO Blox.

Belgische financiëledienstverleners mogen geen reclame maken voor virtuele munten. Maar omdat Blox vanuit Nederland opereert, kan het bedrijf hier wel een offensief lanceren, valt te horen bij de FSMA, de Belgische financieeltoezichthouder.

De snelle groei levert Blox geen windeieren op. 'Blox is vandaag winstgevend, met BTC Direct zijn we dat al zeven jaar', zegt Hutting. 'We verwerken op jaarbasis miljoenen transacties. Voor elke transactie vragen we een commissie van 1 procent. Als iemand voor 100 euro bitcoin koopt verdienen we daar dus 1 euro op.'

Onbekende investeerder

Eerder dit jaar meldden Nederlandse media dat Blox een tijd geen nieuwe klanten toeliet om de registratiesoftware bij te schaven. 'We moeten er voortdurend over waken dat we de toestroom aankunnen', zegt Hutting. Met het aantal nieuwe accounts dat we nu registreren, lukt dat. Als er 100.000 klanten per week zouden bijkomen, staan we voor een uitdaging.'

We verwerken op jaarbasis miljoenen transacties. Voor elke transactie vragen we een commissie van 1 procent. Mike Hutting Medeoprichter en CEO Blox.