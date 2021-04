De brutale booster van de takeaway

Met zijn start-up Deliverect levert Zhong Xu de cruciale software voor de boomende takeawaybusiness. Maar de ambities van de Chinese Gentenaar zijn grenzeloos. Portret van een flamboyante ondernemer met een uitstekend gevoel voor timing. ‘Ik ben redelijk goed in mezelf verkopen.’

Achter in de tuin van Zhong Xu staat een gigantische boomhut. Daar werkt de ondernemer bij mooi weer. Maar vandaag nestelt Xu zich, proper gekleed in jeansbroek en hemd, in een comfortabele buitensofa. Op de achtergrond speelt loungemuziek, over het gazon rolt een robotmaaier. ‘Voor corona ging ik vijf à zes keer per week op restaurant’, vertelt Xu (36) enthousiast. ‘Nu laat ik tot drie keer per dag thuis eten leveren. Lunch, diner en ’s avonds een ijsje.’

Zhong Xu (spreek uit: Dzong Shuu) heeft zijn leven in coronatijden mooi op orde. Maar de harmonische idylle rond zijn villa in Zwijnaarde vloekt met de onstuitbare veroveringsdrang waarmee de Gentenaar door het leven raast. Vorige week raakte bekend dat Deliverect, de start-up die Xu amper drie jaar geleden oprichtte, 54 miljoen euro tankt bij twee investeerders van wereldformaat: DST Global (dat investeerde in Facebook en het Britse Deliveroo) en Redpoint Ventures (dat geld stak in Netflix en de Britse maaltijdbezorger Just Eat). Amper een jaar geleden had Deliverect, dat software ontwikkelt voor afhaalrestaurants, al 16 miljoen euro opgehaald.

De vette kapitaalronde vormt een nieuw hoofdstuk in het onwaarschijnlijke sprookje van de Chinese immigrantenzoon, die op zijn vijfde van Sjanghai naar Gent verhuisde. Aan het eind van de jaren 80 komt Xu’s vader als een van de eerste Chinese doctoraatsstudenten naar Gent. Om wat geld te verdienen, begon hij als afwasser in Chinese restaurants, die de slimme ingenieur snel vroegen om een betere kassa voor hen te ontwerpen.

Ik vraag sollicitanten altijd wat hun gebreken zijn. Als ze antwoorden dat ze er geen hebben, neem ik hen in dienst. Wie zoiets zegt, legt de lat hoog want hij mag niet mislukken. Zhong Xu CEO Deliverect

Zhong Xu belandde zo van kindsbeen af in de horecawereld. Hij hielp zijn vader bij het depanneren van kassa’s, maar begon ook zelf websites te bouwen voor de honderden Chinese restaurants die intussen klant zijn bij zijn vader. Daarvoor reed Xu in het zesde middelbaar elke week met zijn brommer naar de avondschool voor een cursus webdesign. ‘Chinezen werken ontzettend hard’, zegt Xu met een duidelijk Gents accent. ‘Als ze ergens toekomen, starten ze een bedrijfje om geld te verdienen. Ze smeken nooit om hulp.’

Zijn studies computerwetenschappen aan de Universiteit Gent wakkerden Xu’s ondernemingszin voort aan. Toen hij met een project rond het testen van websites op mobiele toestellen deelnam aan een bootcamp voor student-ondernemers, won zijn team de hoofdprijs van 100.000 euro. ‘Zhong was de drijvende kracht’, zegt medestudent Thomas Mons, vandaag Chief Technology Officer (CTO) bij de digitale studio In The Pocket. ‘Alles moest zeer snel gaan bij hem. Hij kon in een paar dagen gigantisch veel voor elkaar krijgen en nam ook heel gemakkelijk beslissingen. Toen wij niet akkoord gingen met de advocaat in ons team stapte Zhong zonder overleg met ons naar die man en zei: ‘Het is genoeg, je ligt eruit!’’

Fiasco

Aan de universiteit ontmoette Xu, enig kind, de man die zijn bloedbroeder zou worden: Jan Hollez. Als assistent begeleidde Hollez de thesis van Xu en gaf hem een 19/20. Het klikte meteen tussen de twee softwareontwikkelaars. Met een diploma op zak ging Xu aan de slag bij de spin-off Siruna, waar hij een bureau naast Hollez kreeg. Siruna bouwde softwareplatformen om websites correct te laten verschijnen op mobiele toestellen, zoals die van Blackberry. Maar de visionaire spin-off ging ten onder door de plotse doorbraak van de iPhone. ‘Ik heb toen geleerd hoe belangrijk timing is’, zegt Xu. ‘Je kan niet lopen voor je kan stappen. Als de markt niet klaar is, eindig je met een fiasco.’

Xu besliste eerst ervaring op te doen bij een multinational. Hij vond een job bij EVS, de specialist in technologie voor liveopnames. Opmerkelijk: Xu pushte EVS om ook Hollez, die op het punt stond elders een contract te tekenen, in dienst te nemen. ‘Ik ben redelijk goed in het verkopen van mezelf’, grijnst Xu. ‘Ik heb EVS gezegd: ‘je hebt niet genoeg aan mij, je hebt ook Jan nodig.’’

Als je geen geld hebt, word je creatief en vier je elke mijlpaal. Zhong Xu CEO Deliverect

Bij EVS zetten Xu en Hollez een systeem op poten dat de herhaling van videobeelden via de cloud mogelijk maakt. Zo leerden ze omgaan met grote klanten, zoals de wereldvoetbalbond FIFA en de Britse openbare omroep BBC. Maar al snel smeedde de ambitieuze Xu een groter plan. Voortbouwend op de business van zijn vader wil hij een mobiel kassasysteem ontwikkelen voor iPads, dat zowel de rekeningen opmaakt, de facturen print als bestellingen doorgeeft aan de keuken. De noodzaak daarvan ontdekte hij als ober in het wokrestaurant Oud China in Lochristi. ‘Op een avond liep de kassa vast omdat ik drank had gemorst’, herinnert Xu zich. ‘Dan besef je: er zitten hier 100 klanten en niemand weet nog wat hij gegeten en gedronken heeft. Met ons systeem zou je gewoon een andere iPad kunnen nemen.’

Piece of shit

Tijdens hun dagelijkse carpoolritten tussen Gent en Brussel werkten Xu en Hollez hun kassaplannen uit. Afwisselend programmeerden ze in de file de software voor het systeem. In 2011 richtten Xu en Hollez hun eerste bedrijf Posios op. De naam is een samentrekking van Point of sale (Pos) en iOS, het besturingssysteem van de iPhone, maar leidt in Amerika tot vragen. In het Engels blijkt ‘Pos’ namelijk voor ‘Piece of shit’ te staan.

Posios belandde als een van de eerste duizenden apps in de App Store van Apple. Toen hij moest kiezen in welke landen de app beschikbaar moest zijn, kruiste Xu het vakje ‘everything’ aan. Ditmaal was de timing wel perfect. Belgische restaurants moesten door de invoering van de witte kassa hun kassasysteem sowieso veranderen. Elke dag stroomden honderden vragen de mailbox van Xu binnen. Maar de ondernemers wilden zich niet in België opsluiten. Daarom opende Hollez een kantoor in New York, waar hij meteen op heel wat interesse stuitte.

Chinezen werken ontzettend hard. Als ze ergens toekomen, starten ze een bedrijfje om geld te verdienen. Ze smeken nooit om hulp. Zhong Xu CEO Deliverect

Xu en Hollez verkochten hun start-up amper drie jaar na de oprichting aan het Canadese Lightspeed, een specialist in software voor e-commerce. De deal werd bezegeld tijdens de Gentse Feesten, waar Xu de Canadezen ’s nachts naar de Vlasmarkt meesleurde voor enkele Irish coffees. Met de opbrengst van de verkoop kocht Xu een groot herenhuis in de buurt van het multiculturele Ledebergplein. ‘Mensen zeggen: daar wonen zo veel allochtonen. Maar ik ben zelf een allochtoon. Ik ga graag naar de pitabar om de hoek.’

Nieuwe trend

Na de verkoop van Posios bleven Xu en Hollez aan boord van Lightspeed, waarvan ze nog altijd aandeelhouder zijn en waardoor ze konden profiteren van de succesvolle beursgang, om de nieuwe restaurantpoot uit te bouwen. Maar na enkele jaren hadden de ondernemers hun buik vol van de vele corporate meetings. Xu had een nieuwe trend geroken: de shift van offline naar online die veel winkels trof, zou binnenkort naar de horeca overwaaien.

In 2018 richtten ze Deliverect op, een combinatie van ‘delivery’ en ‘connect’. Het bedrijf ontwikkelt een softwaresysteem dat bestellingen van verschillende platformen, zoals Uber Eats of Deliveroo, integreert. Op die manier kunnen restaurants hun omzet fors verhogen en fouten in de orders vermijden.

Hoewel ze na de deal met Lightspeed zwemmen in het geld, trokken Xu en Hollez 675.000 euro zaaikapitaal aan en namen ze hun intrek in de bescheiden incubator van het onderzoekscentrum Imec aan de Krook in Gent. ‘Als je vanaf dag één in een groot kantoor werkt met gigantische tv’s en de beste koffie, gaan mensen dat normaal vinden’, zegt Xu. ‘Als je geen geld hebt, word je creatief en vier je elke mijlpaal.’ Als Deliverect aan het einde van de maand de doelstellingen haalt, gaat het team samen uitgebreid eten, bij voorkeur in een restaurant dat al klant was of moet worden. Xu’s lievelingskeuken? Geen Chinees, maar pad thai.

Ben & Jerry’s

De multinational Unilever werd een van Deliverects eerste klanten. ‘In elke stad ter wereld kan je via ons platform online ijs van Ben & Jerry’s bestellen’, zegt Xu trots. In maart 2020 volgt een nieuwe boost als de coronapandemie uitbreekt. Wereldwijd begonnen mensen massaal bezorgmaaltijden te bestellen, terwijl restaurants op takeaway overschakelen om te overleven. Opnieuw bleek de timing van Xu perfect. Tal van grote ketens zoals KFC, Le Pain Quotidien en Burger King, hebben de Gentse software nodig. In een jaar tijd verviervoudigde het personeelsbestand van Deliverect tot 200 mensen. Het bedrijf gaat er prat op al 30 miljoen bestellingen te hebben verwerkt, goed voor een waarde van 1 miljard euro. ‘Miljoenen restaurants hebben een oplossing nodig’, maakt Xu zich sterk.

Xu is als CEO het gezicht van Deliverect, maar vormt nog altijd een ijzersterke tandem met Hollez. De dertigers zijn vrienden, collega’s, zakenpartners en intussen zelfs familie. Hollez is getrouwd met Xu’s nicht, die op haar beurt de meter is van Xu’s dochter.

Zhong Xu (36) Geboren in Sjanghai.

Verhuisde op zijn vijfde naar Gent.

Woont vandaag met zijn ouders, vrouw en twee kinderen in Zwijnaarde.

Studeerde burgerlijk ingenieur (computerwetenschappen).

Werkte voor de spin-off Siruna en de beeldspecialist EVS.

Richtte in 2011 met Jan Hollez Posios op, dat ze drie jaar later verkochten aan het Canadese Lightspeed.

Richtte in 2018 een tweede start-up op: Deliverect.

Investeerde in de start-ups Caspar (ghost kitchens), Mealhero (diepvriesmaaltijddozen) en Orderchamp (online groothandel voor retailers).

Terwijl de taken bij Deliverect nog door elkaar lopen, is de rolverdeling vandaag duidelijk. Hollez is het technische genie, Xu de vlotte rasverkoper. ‘Zhong en Jan zijn als yin en yang’, zegt de Belgische internetpionier Alexander Van de Rostyne, de voorzitter van Deliverect en al jaren de mentor van Xu. ‘Jan is de rationele softwareontwikkelaar, Zhong is intuïtief en flamboyant. Ze kunnen elkaar geweldig onder druk zetten en twee seconden later zijn ze weer beste vrienden. Ze zijn hard voor elkaar maar zonder hun persoonlijke band te schaden.’

Op tijd en stond moet Hollez Xu intomen. Xu ontpopt zich als een vaderfiguur voor zijn jonge werknemers en is een echte familieman. Al sinds de middelbare school is hij samen met zijn vrouw Annelies, die haar doctoraat opgaf om de hr-afdeling van Posios te leiden. Xu’s ouders wonen sinds de coronacrisis in de villa in Zwijnaarde.

Maar Xu is ook bijzonder veeleisend. Met het nodige geroep en Engelse krachttermen (‘You need to fix this!’) zet hij enorm veel druk op werknemers, die dat niet allemaal aankunnen. ‘Ik ben geen gemakkelijke mens’, erkent Xu. ‘Ik heb veel empathie, maar ik ben wat irrationeel. Ik weet dat mensen limieten op zichzelf zetten. Ik deed dat vroeger ook. Mijn ouders schreven mij als student ooit in voor een job als tolk bij Bekaert. Ik zei tegen mijn ouders: zijn jullie zot? Ik kan dat niet. Maar ik heb het toch gedaan, en ik ben nog vijf keer gevraagd als tolk. You can do it.’

Sommige mensen zien geld ophalen als een doel op zich. Maar als ondernemer heb je geen cent nodig om te starten. You don’t need money! Zhong Xu CEO Deliverect

De grote vraag is wat de CEO, die samen met Hollez de controle over Deliverect, behoudt, na de nieuwe kapitaalronde van plan is. Mogelijk herhalen de Gentenaars hun stunt met Posios en verkopen ze hun tweede kind opnieuw snel. Verschillende Amerikaanse concurrenten hebben diepe zakken. Zodra de markt consolideert, kan het verleidelijk zijn de start-up te verpatsen aan een grote speler uit vrees om met lege handen achter te blijven. Maar Xu veegt dat scenario van tafel. ‘Dit bedrijf gaat 20 jaar bestaan. We are just in day 1.’

Unicorn

De Belgische fintechpionier Jurgen Ingels, wiens fonds Smartfin Capital tot de eerste investeerders behoort, ziet Deliverect uitgroeien tot een unicorn, een start-up met een waardering van minstens 1 miljard dollar. Maar Xu droomt naar eigen zeggen niet van een beursgang of de status van eenhoorn. ‘Sommige mensen zien geld ophalen als een doel op zich’, zegt hij. ‘Maar als ondernemer heb je geen cent nodig om te starten. You don’t need money!’

Profiel Deliverect Ontwikkelt software voor restaurants om bestellingen te bundelen.

Opgericht in 2018 door Zhong Xu (CEO), Jan Hollez (CTO), Jelte Vrijhoef en Jérôme Laredo.

Actief in meer dan 30 landen.

Verwerkte bestellingen: 30 miljoen, goed voor een verkoop van meer dan 1 miljard euro.

Werknemers: 200.

Hoofdkantoor: Gent.

Xu gelooft heilig in de toekomst van takeaway. ‘The future of food is on demand. Je zegt: Alexa, I want a beer. En 15 minuten later staat iemand voor de deur met een frisse pint. Dat is echt niet veraf. In de toekomst kan je overal eten bestellen. En het aantal manieren om te bestellen is oneindig.’