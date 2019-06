De ene eenhoorn is de andere niet

De twee Belgische unicorns, Collibra en Combell, bewijzen dat meerdere paden naar een waardering van 1 miljard dollar kunnen leiden.

Eind januari sloopte de waardering van het Brusselse technologiebedrijf Collibra, geleid door Felix Van de Maele, als eerste Belgische privégroeibedrijf de kaap van 1 miljard dollar. Die historische gebeurtenis ging gepaard met de grootste Belgische kapitaaloperatie van het jaar tot nog toe.

Collibra haalde 100 miljoen dollar op bij CapitalG, de investeringsarm van de Google-moeder Alphabet. Het groeibedrijf haalde sinds zijn ontstaan in 2009 al meer dan 233 miljoen dollar aan kapitaal binnen. Het bedrijf is zo een typische technologiestart-up, die via extern kapitaal snel het wereldwijde nummer één in zijn productcategorie wil worden.

Belgische groeibedrijven wijken voor kapitaaloperaties van die grootteorde niet zelden uit naar de Verenigde Staten. Bedragen van meer dan 10 miljoen dollar ophalen is in Vlaanderen doorgaans een probleem, wees een studie van de Antwerp Management School begin februari nog uit.

Amerikaanse fondsen vragen bij zulke kapitaaloperaties meestal dat de groeibedrijven een Amerikaanse vennootschapsvorm opzetten. Het doet de vraag rijzen hoe Belgisch een bedrijf als Collibra nog is. Collibra heeft 450 werknemers, verspreid over Brussel, Londen, Parijs, New York en Wroclaw.

35 In vier jaar deed Combell 35 overnames.

Het parcours van die andere eenhoorn leest heel anders. Jonas Dhaenens deed tot 2014 geen beroep op extern kapitaal. Zijn Belgische rivalen kocht hij met eigen middelen. In 2014 stapte uiteindelijk het Belgisch-Nederlandse investeringsfonds Waterland in. ‘Ik had toen twee opties’, zei Dhaenens daar in januari over. ‘Zelf overnames doen, met een partner, of toekijken hoe iemand anders het deed.’