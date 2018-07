De jongste techhype is een e-sigaret

Amerikaanse kids lopen storm voor Juul, een e-sigaret van een gelijknamige start-up uit San Francisco die na minder dan drie jaar al 15 miljard dollar waard is. De expansie naar Europa is ingezet.

Een van de meest gehypete start-ups van het moment in Silicon Valley maakt geen online platform of een zelfrijdende auto, maar een e-sigaret. Investeerders zien goud in Juul Labs - nog maar een jaar een onafhankelijk bedrijf sinds de afsplitsing van Pax Labs – en pompten de voorbije weken 1,2 miljard dollar in de start-up. Dat levert Juul een waardering op van 15 miljard dollar, in dezelfde regionen als Snap of Lyft.

In die korte tijd is Juul, opgericht door twee ex-studenten van Stanford - een zodanig populair fenomeen geworden in de VS dat ‘juuling’ het al tot werkwoord heeft geschopt. Nu al heeft Juul zo’n 70 procent van de Amerikaanse e-sigarettenmarkt (in totaal goed voor 6 miljard dollar) in handen.

Hoewel het bedrijf zich specifiek richt op volwassen gebruikers, regent het berichten over de populariteit van de elektronische sigaret onder tieners op middelbare scholen. Dat creëert de nodige controverse, want waar e-sigaretten voor volwassen rokers een manier zijn om af te stappen van klassieke sigaretten, kunnen ze voor kinderen net een opstap tot verslaving zijn.

USB-stick

Een Juul-sigaret ziet eruit als een lange usb-stick met een plat en rechthoekig ontwerp, wat het discreet maakt. Net als gewone e-sigaretten is het een toestelletje om damp, in het geval van Juul met nicotine, in te ademen zonder de vele schadelijke stoffen (waaronder het kankerverwekkende teer) van traditionele sigarettenrook, en met een extra smaakje. Dat gebeurt via de opwarming van nicotinevloeistof, die bij Juul in een kleine ‘pod’ zit die op het toestelletje klikt en evenveel nicotine bevat als een pakje sigaretten.

Wat Juul volgens gebruikers beter doet, is de nicotine vrijmaken zodat die sneller aankomt bij gebruikers. De ervaring zou heel gelijkaardig zijn aan het roken van een echte sigaret. Daarvoor patenteerde het een technologie op basis van benzoëzuur en nicotinezouten die het Juulsalts doopte. Dat maakt de nicotine zachter om te inhaleren dan andere vape-toestellen, wat meer voldoening geeft.

België

Na de snelle verovering van de Verenigde Staten richtte Juul deze week zijn vizier op het Verenigd Koninkrijk, waar het bedrijf het Amerikaanse succes wil herhalen. Ook de rest van Europa komt op termijn in aanmerking, laat het bedrijf weten in een e-mail, maar concrete plannen zijn er nog niet.

Toch is de opmars van Juul ook de Belgische sector niet ontgaan, zegt een ingewijde. ‘Er is zeker vraag naar dit type e-sigaret, ook al is de wetgeving hier strikter.’ Juul paste zich voor de Engelse markt alvast aan de Europese normen aan door pods te maken met een lager nicotinegehalte.

Intussen zit Juul wel verveeld met zijn megapopulariteit op middelbare scholen. In een gesprek met de techsite The Verge benadrukt een woordvoerster dat Juul enkel bedoeld is voor volwassenen die willen afstappen van sigaretten en dat het bestrijden van vaping door minderjarigen 'een topprioriteit' is. Het trok 30 miljoen dollar uit voor een ontradingscampagne. 'Geen enkele jongere of niet-nicotinegebruiker hoort ooit Juul te gebruiken.'

Verslavend

E-sigaretten worden algemeen beschouwd als veel minder ongezond dan gewone sigaretten, met 95 procent minder schadelijke stoffen, maar of ze daadwerkelijk mensen definitief af de sigaretten kunnen helpen is minder duidelijk. En nicotine blijft erg verslavend. Voor de techwereld in Silicon Valley leidt dat tot een ethisch dilemma. Hoewel er veel geld aan valt te verdienen, zijn er ook veel grote investeringsfirma’s die er uit principe, en om geen wrevel op te wekken bij hun aandeelhouders, liever afblijven.

Desondanks barst Juul van de voor Silicon Valley kenmerkende ambitie. Analisten van Wells Fargo berekenden dat de omzet van het bedrijf het afgelopen jaar richting 950 miljoen dollar is geklommen, een groei met bijna 800 procent.

Het is nog peanuts vergeleken met de globale sigarettenindustrie, die ondanks een tanend aantal rokers in de westerse wereld en een gedeukt imago op ruim 800 miljard dollar geschat wordt.