De klok tikt voor TikTok in de VS

Het Chinese ByteDance moet dit weekend een Amerikaanse koper gevonden hebben voor zijn dochter TikTok in de VS. Anders komt er daar een verbod op de populaire video-app. Ondertussen dreigt een exodus van influencers.

Het Amerikaanse ministerie van Handel klinkt vrijdag onverbiddelijk in een persbericht. TikTok wordt uit de appstores van Apple en Google gezet als de app voor zondag geen nieuwe eigenaar in de VS gevonden heeft.

Een deal leek deze week in de maak. Niet Microsoft, maar Oracle dacht aan de haal te gaan met TikTok. Maar Trump is vooralsnog ontevreden. Het nieuwe bedrijf, waar ByteDance een meerderheidsbelang in krijgt, zou volgens hem nog niet Amerikaans genoeg zijn.

Daarmee dreigen de Chinezen in één keer 100 miljoen actieve gebruikers in de VS te verliezen, grofweg een achtste van de totale achterban. Dat is niet alleen een hard gelag voor moederbedrijf ByteDance, maar ook voor de Amerikaanse influencers op het platform.

Overstap naar concurrent

Zo ook voor de 16-jarige Charli D'Amelio, die met 87 miljoen volgers de populairste TikTokker in de VS is. Ze maakt frivole dansfilmpjes van maximaal 15 seconden waarin ze producten aanprijst. Met in totaal miljoenen als beloning. Zo heeft Dunkin' Donuts haar betaald voor een reeks filmpjes, waarin ze ijskoffies van het bedrijf promoot.

D'Amelio sorteert alvast voor op een nakend afscheid. Ze koos er afgelopen week voor zich in te schrijven bij Triller, een concurrent van Tiktok. In haar kielzog volgden zus Dixie (34 miljoen volgers), vader Marc (7 miljoen) en moeder Heidi (5,6 miljoen).

Wel benadrukt Triller in een verklaring dat er geen sprake is van een exclusieve deal. Daardoor kan Charli D'Amelio nog altijd filmpjes blijven maken op TikTok, Instagram en YouTube.

Misbruik gegevens

Het verbod op TikTok hangt al een tijdje in de lucht. Het persbericht van het ministerie van Handel volgt op de boodschap die president Trump eind juli de wereld in stuurde.

'Wat betreft TikTok, we gaan ze verbieden in de VS', zei Trump toen vluchtig met veel helikoptergeraas op de achtergrond. Al maanden wilde zijn regering de Chinese app verbannen uit veiligheidsoverwegingen. Volgens Washington zouden de Chinezen gegevens van miljoenen Amerikanen kunnen misbruiken.

De oplossing: een Amerikaans bedrijf dient de databerg te beheren en op te slaan op eigen servers. Oracle zou zo'n partij kunnen zijn, eventueel met een partner. Om Trump te overtuigen heeft de softewarereus een troef achter de hand: een alliantie met Walmart, meldt de Wall Street Journal. Zo zouden de twee een meerderheidsbelang in TikTok kunnen nemen.

Speelbal tussen VS en China

Ondertussen is TikTok de speelbal geworden in een hoogoplopende ruzie tussen de VS en China. Daarin maken Washington en Peking elkaar over en weer verwijten. Zo riep Trump onlangs dat China de VS kapot wil maken met 'oneerlijke' handelsovereenkomsten.

Ook WeChat, eigendom van het Chinese Tencent, dreigt verbannen te worden.

Om zijn rivaal pijn te doen pakt hij Chinese bedrijven hard aan in de VS. Ook WeChat, eigendom van het Chinese Tencent, dreigt verbannen te worden. Veel Chinezen die in Amerika werken of studeren gebruiken de berichtendienst om contact te houden met het thuisfront.

Terwijl WeChat vanaf zondag geblokkeerd kan worden, krijgt TikTok mogelijk wat respijt. De Amerikaanse minister van Handel Wilbur Ross gaf in een interview met Fox Business vrijdag te kennen dat gebruikers mogelijk nog tot 12 november de app kunnen gebruiken. Op deze datum moet ByteDance akkoord zijn gegaan met een verkoopvoorstel.