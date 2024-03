De paradox van AI: briljante schaker kan geen vaatwasser vullen

Artificiële intelligentie slaagt voor de zwaarste examens, klopt elke grootmeester in schaken, speurt naar kanker en analyseert het oeuvre van Shakespeare zonder moeite. Maar een vaatwasser inruimen, dat lukt niet. ‘Dat is geen mechanisch probleem, maar een intellectueel probleem’, legt AI-ondernemer Max Bennett uit in een nieuw boek. ‘Alleen als we dat oplossen, openen we de deur naar ware kunstmatige intelligentie.’