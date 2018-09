De virtuele fabriek van uitvinders en multinationals

Van nanosatellieten tot fietsframes en koptelefoons: de meest uiteenlopende producten rollen van de band bij het Nederlandse 3D Hubs. Het bedrijf heeft daar nochtans geen eigen machines voor.

Elke maand levert 3D Hubs zowat 100.000 wisselstukken, onderdelen en prototypes af op vraag van bedrijven die hun bestelling online hebben ingegeven. Het bedrijf is internationaal actief en heeft de ambitie om uit te groeien tot ’s werelds grootste aanbieder van ‘on demand manufacturing’. 3D Hubs doet dat door beschikbare productiecapaciteit van bedrijven uit de hele wereld beschikbaar te maken via een online platform.

Schermvullende weergave Student Archie O'Brien maakte deze jetpacks voor onder water met een 3D-printer, via het platform van 3D Hubs. ©3D Hubs

Die industriële missie was er niet van bij het begin. De Nederlandse start-up werd vijf jaar geleden in deze krant nog omschreven als een ‘netwerk van 3D-printers’ voor en door particulieren. ‘We hebben eerst een tijdje meegelift op de populariteit van kleine 3D-printers, waarmee we wereldwijd de grootste online marktplaats zijn geworden. Sinds een jaar zijn we helemaal gefocust op de volgende stap: productie op grote schaal die gericht is op bedrijven’, zegt mede-oprichter Bram de Zwart.

Freezen

3D Hubs biedt intussen ook andere productietechnieken aan dan 3D-printen, zoals computergestuurd freezen en spuitgieten. ‘Er zitten veel bedrijven met grotere machines op ons platform, met een waarde van soms honderdduizenden euro. Sommigen stellen hun machines full time beschikbaar, anderen doen dat wanneer ze capaciteit beschikbaar hebben.’ Alles samen telt 3D Hubs meer dan 30.000 aanbieders van productiecapaciteit, wat volgens de Zwart ruim voldoende is om aan de vraag te voldoen. ‘Intussen hebben we zelfs een wachtlijst voor aanbieders.’

3D Hubs probeert het hele proces zo soepel mogelijk te maken voor leverancier en klant. Om de prijs van een order te bepalen, maakt het platform gebruik van machine learning. ‘Ons algoritme berekent een eerlijke prijs voor elke opdracht. Dat prijsvoorstel sturen we uit naar onze aanbieders, en de eerste die het accepteert mag de opdracht uitvoeren’, zegt de Zwart. ‘De verzending gebeurde tot nu door de leveranciers, maar we zijn bezig met de integratie van het logistieke proces in ons platform. Het voordeel is dat we dan bij koeriers volumekortingen kunnen bedingen. En we kunnen alles naar de klant sturen in een verpakking van 3D Hubs.’

Jetpacks en propellors

Aan de vraagzijde van het platform zitten zowel grote, internationaal actieve bedrijven zoals Siemens of GE, als innovatieve start-ups die een flexibele partner nodig hebben voor de productie van hardware. ‘Een mooi voorbeeld daarvan is Kepler, een bedrijf uit Toronto dat in 12 maanden tijd en van de grond af een nanosatelliet heeft gebouwd en in de ruimte gebracht. Vroeger zou zoiets jaren geduurd hebben. Via ons platform kan zo’n bedrijf nu veel meer en sneller prototypes maken dan vroeger. Al het handwerk gebeurt nu in de computer, via digitale ontwerpen.’

Schermvullende weergave De nanosatelliet van het Canadese bedrijf Kepler. ©3D Hubs

Op de blog van 3D Hubs zijn nog veel meer voorbeelden te vinden van hoe het platform een bijdrage levert tot allerlei innovaties: van efficiëntere en stillere propellors voor vliegtuigen tot jetpacks voor duikers en iPhone-hoesjes die gemaakt zijn van gerecycleerd plastic.

Ook de oorspronkelijke diensten voor particulieren biedt 3D Hubs nog aan, maarde ambitie ligt toch vooral in de industrie. ‘We willen het grootste platform ter wereld zijn in on demand manufacturing, tot 100.000 stuks per order. Vandaag hebben we al het grootste productienetwerk en de sterkste online aanwezigheid’, claimt de zwart. Als belangrijkste concurrent noemt hij het Amerikaanse beursgenoteerde bedrijf Proto Labs, met een beurswaarde van meer dan vier miljard dollar. ‘Maar het feit dat we geen eigen machines hebben, levert ons wel een belangrijk voordeel op in snelheid en productiekosten. We hebben immers altijd voldoende capaciteit beschikbaar’, aldus de Zwart.

3D Hubs haalde tot nu toe 12 miljoen dollar op in drie kapitaalrondes. Voorlopig zijn er nog geen plannen voor een nieuwe ronde.

In de aanloop naar de techconferentie SuperNova, van donderdag tot zondag in Antwerpen, belichten we enkele opmerkelijkebedrijven die er te gast zullen zijn.