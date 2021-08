De winst vóór alles

Wanneer gaan beleggers eindelijk geld beginnen te verdienen met Uber? Dat hangt af van de adjusted earnings before interest, taxes, depreciation and amortization.

Ook wie in de taxi-app belegt, moet geduld oefenen. Uber trok in mei 2019 tegen 45 dollar per aandeel naar de beurs. De sceptici kregen gelijk: het aandeel dobbert ruim twee jaar later nog altijd onder de intekenprijs.