'Deal tussen Oracle en TikTok niet voldoende voor VS'

De deal die het Amerikaanse softwarebedrijf Oracle overeen kwam met het Chinese bedrijf ByteDance rond socialemedia-app TikTok is niet voldoende om de zorgen bij de Amerikaanse regering weg te nemen. Dat schrijft het persbureau Bloomberg op basis van ingewijden.

Er blijven vraagtekens over de toegang van het Chinese ByteDance tot de gegevens van TikTok-gebruikers en de invloed die China zou houden over het bedrijf. Die zorgen uit onder meer Amerikaans minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo. Ook zijn collega's William Barr, van Justitie, en Steven Mnuchin, van Financiën, zijn ingelicht over de voorgestelde deal en bekijken die. Uiteindelijk neemt president Donald Trump een beslissing over de goedkeuring.

De deal houdt in dat TikTok Amerikaans wordt met een meerderheidsbelang voor het Chinese ByteDance en een minderheidsparticipatie voor de Amerikaanse softwarereus Oracle. Via het plan krijgt Oracle een belang in alle activiteiten van TikTok en dus niet alleen die in de Verenigde Staten. TikTok gaat ook de gebruikersgegevens in de VS opslaan. ByteDance heeft voor de deal de goedkeuring nodig van de Chinese en Amerikaanse autoriteiten.