Decathlon opent winkel met robot, zonder kassa

De Franse sportretailer Decathlon gelooft na een eerder fiasco 13 jaar geleden weer in de Amerikaanse markt. Uitvalsbasis is het techmekka San Francisco waar Decathlon uitpakt met een kassaloze winkel en een robot die de voorraden telt.

In het voetspoor van de techreus Amazon experimenteren ook klassieke retailers volop met de kassaloze winkel. Colruyt, Carrefour en Delhaize laten klanten hun aankopen scannen met hun smartphone, terwijl Albert Heijn alles met camera’s registreert.

Ook Decathlon, 's werelds grootste verkoper van (eigen) sportartikelen, zit niet stil. Dat blijkt bij een bezoek aan de winkel in hartje San Francisco. In de relatief kleine shop (8.000 vierkante meter) is geen kassa te bespeuren en iets wat weg heeft van een praatpaal rijdt door de gangen.

Die rijdende technologie is de robot Tally. Tally scant in twee uur alle producten in de winkel. Op die manier weet het personeel in realtime welke rekken aangevuld en welke producten besteld moeten worden. Tally waarschuwt hen ook wanneer een sportartikel niet op de juiste plaats ligt, bijvoorbeeld een basketbal waar een bezoeker wat dribbels mee deed. Contact maken met de klant doet Tally niet, alleen met het personeel.

Robot Tally scant in San Francisco de rayons van Decathlon.

Tally neemt een saaie taak over van de medewerkers, maar vervangt ze niet. Integendeel. De robot doet de medewerkers de klanten beter bijstaan. Bij het kiezen van de juiste sportartikelen én bij het afrekenen als de klant een keuze heeft gemaakt.

Dat gebeurt aan één van de kleine meubels centraal in de winkel die ook dienstdoen als opvouwtafel. Een medewerker scant de producten met een iPhone, waarna de betaling met kaart of digitaal (zoals via Apple Pay) wordt afgehandeld. Cash betalen kan niet.

Cash- en kassaloos betalen bij Decathlon.

Er is ook een andere manier van afrekenen. Als het winkelmandje bomvol ligt, wordt de trolly onder de tafel gehangen. Daar scant een RFID-lezer - identificatie op basis van radiosignalen - de hele zwik in één keer.

Laboratorium

Dat Decathlon net in ‘Golden (Gate) City’ San Francisco de nieuwe technologieën in zijn winkel uitrolt, is natuurlijk geen toeval. Tony Leon, het Franse technologiehoofd van Decathlon USA: ‘San Francisco is ‘s werelds meest innoverende omgeving voor de retailmarkt.’

Operationeel directeur Sophie O'Kelly de Gallagh vult aan: ‘De Bay Area was een logische keuze. Buitensport is hier populair en qua technologie zitten we aan de bron.’ Robot Tally werd ontwikkeld door de start-up Simbe Robotics uit San Francisco.

De techstad is voor de multinational (1.600 winkels in 55 landen, 11,3 miljard euro omzet) het testlabo voor de hele groep. Robot Tally zal binnenkort ook in de Franse winkels door de rayons rijden. In Nederland hoeven klanten ondertussen ook niet meer aan te schuiven om af te rekenen. Ze scannen en betalen hun aankopen gewoon ‘on the go’ met hun eigen smartphone.

Integratieplatform MuleSoft

Om de nieuwe betaaltechnologie aan zijn oude netwerkinfrastructuur te koppelen gebruikt Decathlon USA MuleSoft. Dat is het technologiebedrijf dat Salesforce (zie hieronder), marktleider in software voor verkoop en marketing, vorig jaar voor 6,5 miljard dollar overnam.

MuleSoft bouwde een platform om data van bedrijven over verschillende platformen (fysieke en online verkoop, voorraden) heen met elkaar te verbinden, waarmee het een concurrent van de Belgische dataspecialist Collibra is.

Het is niet het eerste Amerikaanse avontuur van Decathlon. Van 1999 tot 2006 had de sportartikelenreus vier winkels rond Boston, aan de oostkust. Deze keer proberen de Fransen het dus aan de westkust. Op korte tijd werden dit jaar in San Francisco drie winkels geopend: naast de kleine in het centrum twee grote in Emeryville (47.000 m²) en Potrero (38.000 m²).