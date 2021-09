Deliveroo-geldschieter pompt miljoenen in Belgische broekzakboekhouder

De Belgische durfkapitaalpionier Fred Destin stapt aan boord bij het Brusselse Accountable, dat met zijn app zelfstandigen wil verlossen van boekhoudkundige rompslomp.

Via zijn Londense vehikel Stride blijkt de 49-jarige investeerder de grootste geldschieter in de kapitaalronde van 5,7 miljoen euro die Accountable zopas heeft afgerond. Daarmee hijst het Brusselse fintechbedrijf een zwaargewicht aan boord. In start-upland is Fred Destin een naam als een klok.

De naar Londen uitgeweken Brusselaar, die zijn carrière begon als derivatenhandelaar in de City, is al sinds het midden van de jaren 90 actief in de start-upwereld. Nadat hij jaren bij het Amerikaanse durfkapitaalfonds Atlas Ventures in Boston gewerkt had, werd Destin in 2014 partner bij de Londense tak van Accel Partners.

Die Amerikaanse durfkapitaalpionier zette zich op de kaart met investeringen in de bekende maaltijdkoerier Deliveroo, de vastgoedsite Zoopla en de videosite Dailymotion. Destin maakte zelfs een tijdlang deel uit van de raad van bestuur van Deliveroo.

Steun van de Frères

Sinds hij in 2017 bij Accel vertrok, investeert Destin via Stride zelf in prille bedrijven. Daarbij kan de Londense Belg trouwens rekenen op steun van de familie Frère. Samen met andere geldschieters stopte de steenrijke Belgische zakendynastie Stride miljoenen toe via haar vehikel NPM.

Met Accountable speelt Destin in op de groeiende belangstelling voor technologie om saaie boekhoudkundige taken te automatiseren of te vergemakkelijken. Bovendien neemt het aantal potentiële gebruikers toe, want zeker sinds de coronacrisis stijgt het aantal zelfstandigen in Europa snel.

Via een smartphoneapp maakt Accountable het zelfstandigen mogelijk om vlot belastingaangiftes in te dienen of facturen te verzenden. Het bedrijf omschrijft zichzelf als een financiële assistent in je broekzak.

5,7 miljoen Het Brusselse fintechbedrijf Accountable haalt in een nieuwe kapitaalronde 5,7 miljoen euro op.

Het fintechbedrijf, dat twee jaar geleden al 2 miljoen euro ophaalde bij de Londense investeerder Connect Ventures, is actief in België en Duitsland. De voorbije maanden zegt Accountable een enorme groei te hebben gekend: het telt 10.000 klanten, vier keer meer dan twaalf maanden eerder.