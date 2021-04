Dell stoot belang in VMware af om schulden te drukken

Het Amerikaanse Dell Technologies gaat zijn belang afstoten in de maker van software voor cloudcomputing VMware. De deal beloopt ruim 9 miljard dollar.

VMware zal zijn aandeelhouders, waaronder Dell, een speciaal dividend uitkeren tussen 11,5 miljard en 12 miljard dollar. Dell ontvangt tussen 9,3 miljard en 9,7 miljard. De deal, die in het vierde kwartaal zou worden afgerond, is naar verwachting belastingvrij. Dat is een voorwaarde om de transactie te laten doorgaan.