Derde keer goede keer voor Amazon?

Topman Jeff Bezos klopte zich eind vorig jaar op de borst met 'de beste eindejaarsverkopen' sinds hij het bedrijf in 1996 oprichtte. Met alleen in de VS 1 miljard gratis verzonden producten. Of dat genoeg is voor sterke resultaten valt af te wachten. Er waren immers zwakke trends in Europa en de vraag is hoe de internationale business (vorig kwartaal 'maar' 15 procent groei) in landen als India presteerde.