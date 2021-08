Digitaal bureau Intracto vergroot Scandinavische voetafdruk

Het digitaal bureau Intracto koopt zijn Zweedse sectorgenoot Awave. Het is de tweede stap van Intracto in Scandinavië op enkele maanden tijd.

Vier maanden na de overname van het Zweedse Stendahls - het grootste onafhankelijke agentschap van Zweden - legt Intracto nu ook de hand Awave en zijn 55 medewerkers. Die zijn onder meer gespecialiseerd in de ontwikkeling van websites en digitale marketing. Awave heeft kantoren in Stockholm en Kopenhagen en zal samengevoegd worden met Stendahls.

De overnames van Intracto in Scandinavië kaderen in de uitbouw van een pan-Europese groep.

De Belgische digitale groep werd in 2005 opgestart door Pieter Janssens. De laatste jaren rijgt hij - met de steun van het investeringsfonds Waterland - de overnames aan een hoog tempo aaneen. Eind vorig jaar stond de teller op 26. Vorig jaar deed Intracto met het Nederlandse We Are You de grootste overname in zijn geschiedenis, en groeide zo tot een omzet van 170 miljoen euro.