'Digitale Panini' Sorare haalt 580 miljoen euro op

Sorare, dat opgericht werd in 2018, is een onlinevariant op de klassieke Panini-sticker. Voetbalfans wisselen op het platform digitale verzamelkaarten van spelers uit. Ze bezitten dan een non-fungible token (NFT): een uniek op de blockchain geregistreerd eigendomsbewijs van zo'n spelerskaart. De aan- en verkoop verloopt via de cryptomunt ether. Deelnemers zetten de kaarten in een virtuele competitie in met prijzen in ether.