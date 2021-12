Digitale code van eerste sms geveild voor 107.000 euro

Voor het allereerste sms-bericht dat wereldwijd verstuurd werd, is op een veiling in Parijs 107.000 euro neergeteld.

De sms uit 1992 - met de eenvoudige boodschap 'Merry Christmas' of 'vrolijk kerstfeest' - werd verkocht als een NFT (non-fungible token). Dat is een niet-vervangbaar token, waarmee de koper via blockchaintechnologie een soort van eigendomsrecht op een digitaal item verkrijgt.