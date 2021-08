Digitale nomaden zetten Airbnb weer op groeipad

Het reisplatform slaat naast de herwonnen reislust in de Verenigde Staten en Europa ook munt uit de trend om vanuit 'een andere thuis' te telewerken.

Ook al zet de opmars van de deltavariant van het coronavirus aan tot enige voorzichtigheid in de outlook, over het tweede kwartaal van 2021 zette Airbnb een verrassend sterk rapport neer.

's Werelds grootste verhuurplatform zag tegenover de lente van 2020, toen de wereld bij de start van de Covid-19 pandemie thuis in lockdown ging, de boekingen - naast overnachtingen zijn dat ook 'ervaringen' als kooklessen, natuurwandelingen en rondleidingen - verdrievoudigen tot 83 miljoen.

Wanneer we Airbnb startten, waren verblijven langer dan 28 dagen een bijzaak. Nu zijn langetermijnboekingen onze snelst groeiende categorie Brian Chesky CEO en oprichter Airbnb

Relevanter is de vergelijking met het tweede kwartaal van 2019: de boekingen liggen nog maar 1 procent onder dat pre-pandemisch peil. En die 1 procent minder boekingen zijn wel lucratiever voor het platform, want de omzet klimt tegenover twee jaar geleden 10 procent naar 1,3 miljard dollar.

Groei die zich onderaan de streep nog niet in winst vertaalt: netto was er 68 miljoen of 0,11 dollar per aandeel verlies. De verhuurder boekte wel een stevige cashflow van bijna 800 miljoen dollar. Dat is deels seizoensgebonden: in de eerste helft van het jaar haalt Airbnb veel commissies voor boekingen later in het jaar, wat de cashflow in die jaarhelft flatteert.

Dat Airbnb de pandemie alvast in de resultatenrekening verteerd heeft, komt logischerwijs in belangrijke mate op de herwonnen reislust. 'In de Verenigde Staten boekten we onlangs onze drukste nacht ooit', zegt en oprichter CEO Brian Chesky in de aandeelhoudersbrief. Ook in Europa is reislust groot nu de vaccinatie er snel vordert: 'Grensoverschrijdende boekingen in Europa lagen in juni 2021 boven het peil van 2019', stipt Chesky aan.

7% BARCELONA HEBBEN WE NU WEL GEZIEN De tien populairste besmettingen vertegenwoordigen nog 7 procent van de omzet van Airbnb, tegenover 14 procent in het tweede kwartaal van 2019

Reizigers 'spreiden' ook hun bestemmingen beter. De tien populairste steden op het platform vertegenwoordigden deze lente nog 7 procent van de omzet, tegenover 14 procent in het tweede kwartaal van 2019. En nog frappanter: er wordt langer geboekt. 'Wanneer we Airbnb startten, waren verblijven dan lager dan 28 dagen een bijzaak. Nu zijn langetermijnboekingen onze snelst groeiende categorie. Dit is geen reizen meer, dat is leven', zei Chesky in de telefonische conferentie met analisten.

Ondanks het herstel van de korte trips, vertegenwoordigden boekingen van minstens 28 dagen 19 procent van alle overnachtingen in het tweede kwartaal. Trips van minstens 7 dagen zijn goed voor de helft. In de beleggersbrief verwijst Airbnb naar de groeiende trend om vanuit 'een andere thuis' te werken.

Nu telewerken de norm is geworden, combineren 'digitale nomaden' werken met reizen. En dan is het niet verrassend dat over het voorbije jaar 'goede wifi' één van de meest essentiële criteria bleek bij de boekingen, zoals Airbnb in zijn rapport nog vermeld.